"Покойся с миром, Даня": в Кривом Роге россияне убили 21-летнего мужа и отца

В результате ракетного удара по Кривому Рогу 13 июня погиб 21-летний Даниил Корнилов.

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В Кривом Роге погиб Даниил Корнилов / Коллаж: Главред, фото: Facebook, Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу Днепропетровской области. Этот обстрел оборвал жизнь 21-летнего Корнилова Даниила. Об этом сообщили на странице в Facebook "Их убила Россия".

Ракета отобрала не только жизнь у Даниила, но и оставила без отца его сына, а жену - без мужа.

Мужчина учился в Криворожском лицее №81 и выпустился в 2019 году.

"Покойся с миром, Даня. Ты был действительно светлым и хорошим человеком!" - искренне отметили в лицее.

В Кривом Роге погиб Даниил Корнилов / фото: Facebook

В Министерстве внутренних дел отметили, что российские оккупанты ударили не только по многоквартирному дому, но и атаковали склад бутилированной воды, которую собирали для помощи Херсонской области.

"На складе работало около 25 гражданских людей. И эта вода развозилась во все уголки нашего государства, в том числе и в Херсонскую область для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС", - сказал министр Игорь Клименко.

Под завалами нашли 7 человек. Одному из пострадавших было всего 17 лет. Известно, что три человека находятся в больнице.

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу

В Кривом Роге в ночь на 13 июня три крылатые ракеты сбили силы ПВО, но есть и "прилеты". Повреждены гражданские объекты, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Разрушена пятиэтажка. Под завалами есть еще люди.

Горели квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м. Разбиты 6 легковых машин.

Еще 4 травмированных – на другой локации. Там горело здание и авто. Пожар уже потушен. Разрушено и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже потушили. Разрушена хозяйственная постройка. Также повреждения есть в спасательном подразделении.

По состоянию на 14:30 13 июня известно о том, что российские оккупанты убили 11 человек. Еще 28 человек были ранены, из них 12 - в среднем, тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Число погибших и пострадавших может увеличиться. Разбор завалов продолжается.

Смотрите видео о ракетном ударе по Кривому Рогу:

Российская ракета убила 22-летних Давида и Ксению Эпельман. Пара поженилась только в прошлом году и полторы недели назад отпраздновала первую годовщину. Муж и жена жили на первом этаже дома.

Смотрите видео о первых минутах после ракетного удара по Кривому Рогу:

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