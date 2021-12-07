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США отправят войска в Восточную Европу в случае атаки России на Украину — AFP

7 декабря 2021, 08:06
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Во время переговоров с Путиным Байден предупредит хозяина Кремля о последствиях его решения "пойти вперед в военной эскалации", рассказал источник в Белом доме.

Афганистан, военные
США готовы усилить свое присутствие в Восточной Европе / Фото Reuters

Вашингтон нанесет Москве "серьезный экономический ущерб" и усилит свое военное присутствие в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину.

Как пишет AFP со ссылкой на собственные источники в Белом доме, в администрации президента США Джо Байдена пока что не знают, принял ли глава Кремля Владимир Путин решение о развертывании своих войск против Украины.

Но несмотря на это, во время переговоров, которые состоятся во вторник, 7 декабря, лидер США четко даст понять, что "решение идти вперед будет связано с реальными, значимыми и долгосрочными расходами, если (Россия, - ред.) решит пойти вперед в военной эскалации".

В частности, Соединенные Штаты и европейские союзники готовы принять "существенные экономические меры противодействия, которые нанесут значительный и серьезный экономический ущерб российской экономике".

Читайте такжеБезысходность может подтолкнуть Путина к новой горячей войне против Украины - правозащитникКроме того, указывают в издании, Байден планирует объяснить Путину, что в случае нападения России на Украину "США будут получать и одобрять все большее количество запросов со стороны своих союзников на восточном фланге относительно дополнительных сил, возможностей и военных учений".

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На вопрос, готовы ли Соединенные Штаты ввести войска на Украину в случае нападения России, чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что Вашингтон "не стремится оказаться в ситуации, когда в центре внимания наших контрмер будет прямое использование американской военной силы".

Напомним, во вторник, 7 декабря, президент США Джо Байден по защищенной видеосвязи проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Ожидается, что американский лидер выразит обеспокоенность военной деятельностью Кремля вблизи границ с Украиной.

Возможное вторжение РФ в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вскоре странам Евросоюза предстоит выбор между российским газом и тем, чтобы отстаивать Украину. По его словам, Британия поддерживает Украину, потому что привержена демократии и свободе.

Британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить в Украину спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.

1 декабря стало известно, что более 10 тысяч военнослужащих совершили марши на южные полигоны России. Возле границ Украины они якобы будут проходить зимние учения.

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