США отправят войска в Восточную Европу в случае атаки России на Украину — AFP

Во время переговоров с Путиным Байден предупредит хозяина Кремля о последствиях его решения "пойти вперед в военной эскалации", рассказал источник в Белом доме.
Вашингтон нанесет Москве "серьезный экономический ущерб" и усилит свое военное присутствие в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину.
Как пишет AFP со ссылкой на собственные источники в Белом доме, в администрации президента США Джо Байдена пока что не знают, принял ли глава Кремля Владимир Путин решение о развертывании своих войск против Украины.
Но несмотря на это, во время переговоров, которые состоятся во вторник, 7 декабря, лидер США четко даст понять, что "решение идти вперед будет связано с реальными, значимыми и долгосрочными расходами, если (Россия, - ред.) решит пойти вперед в военной эскалации".
В частности, Соединенные Штаты и европейские союзники готовы принять "существенные экономические меры противодействия, которые нанесут значительный и серьезный экономический ущерб российской экономике".
Читайте такжеБезысходность может подтолкнуть Путина к новой горячей войне против Украины - правозащитникКроме того, указывают в издании, Байден планирует объяснить Путину, что в случае нападения России на Украину "США будут получать и одобрять все большее количество запросов со стороны своих союзников на восточном фланге относительно дополнительных сил, возможностей и военных учений".
На вопрос, готовы ли Соединенные Штаты ввести войска на Украину в случае нападения России, чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что Вашингтон "не стремится оказаться в ситуации, когда в центре внимания наших контрмер будет прямое использование американской военной силы".
Напомним, во вторник, 7 декабря, президент США Джо Байден по защищенной видеосвязи проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Ожидается, что американский лидер выразит обеспокоенность военной деятельностью Кремля вблизи границ с Украиной.
Возможное вторжение РФ в Украину
20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.
Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вскоре странам Евросоюза предстоит выбор между российским газом и тем, чтобы отстаивать Украину. По его словам, Британия поддерживает Украину, потому что привержена демократии и свободе.
Британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить в Украину спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.
1 декабря стало известно, что более 10 тысяч военнослужащих совершили марши на южные полигоны России. Возле границ Украины они якобы будут проходить зимние учения.
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