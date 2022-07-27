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Стратегическая ошибка: Арестович поведал о новых планах россиян

27 июля 2022, 23:26

Он  отметил, что ни о какой победе или дальнейшем захвате земель Украины речи уже не идет, так как было принято решение обороняться.

арестович, российские военные, российские войска
Арестович назвал главную ошибку россиян / УНИАН, sprotyv.info

Перегруппировка войск РФ во время войны в Украине - это вражеская ошибка стратегического масштаба, сказал советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

"Я рискну высказать предположение, что в Кремле приняли стратегическое решение и отказались от захвата Донецкой области на данном этапе. Переходят к стратегической обороне, то есть будут обороняться по всей линии фронта", - сказал он.

По информации советника главы ОП, еще не до конца понятно, становятся ли россияне в стратегическую оборону, или в стратегическую оборону с попытками нанести один-два мощных удара, чтобы ослабить потенциал ВСУ и не дать перейти к контрнаступлению.

Арестович также отметил, что план России может предусматривать нанесение одного-двух ударов, ослабление ударной группировки ВСУ, а затем переход в оборону. Это может осуществляться для того, чтобы вынудить Украину к переговорам и так называемому Минску-3, чтобы довести ситуацию до "корейского сценария" - то есть замороженного конфликта.

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Он также отметил, что ни о какой победе или дальнейшем захвате земель Украины речи уже не идет, так как было принято решение обороняться. Потому что, по его словам, происходящее перемещение войск ни как иначе нельзя трактовать.

По информации Арестовича, оккупация Херсонской области зависит от трех мостов: Железнодорожного, Каховского и Дарьевского.

"Они (россияне - ред.) идут по Каховской дамбе, они идут по железнодорожному мосту и они бросили понтон через Ингулец, потому что в Дарьевке повредили мост. Сейчас все висит на трех мостах: железнодорожном, Каховском и Дарьевском", - сказал он.

"Они наконец сделали ошибку стратегического масштаба. Первой стратегической ошибкой была сама война, а вот теперь вторая", - добавил он.

Армия Украины нанесла удар по Антоновскому мосту

ВСУ во вторник вечером, 26 июля, поразили артиллерийским ударом Антоновский мост в захваченном войсками РФ Херсоне.

В среду утром, 27 июля, в Оперативном командовании Юг подтвердили, что украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту. Представитель командования Наталья Гуменюк отметила, что ВСУ сработали ювелирно и филигранно.

Кроме того, Гуменюк сказала, что силы обороны Украины взяли под контроль стратегическую логистику в Херсонской области. Из-за этого россияне не могут наладить обеспечение своих войск.

Самозваные "власти" оккупированной Херсонщины перекрыли движение на Антоновском мосту. Местный коллаборант Кирилл Стремоусов в истерике стал оправдываться и понадеялся на то, что, дескать, контрнаступления ВСУ не будет.

Руководитель Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий заявил, что Антоновский мост больше не пригоден к эксплуатации. По его словам, решение военных было вынужденным, чтобы обрубить логистику войскам РФ. После победы Украины в войне эстакада будет восстановлена.

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