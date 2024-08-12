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Суд избрал меру пресечения: в Киеве судили взяточника заместителя министра

Степан Гафтко
12 августа 2024, 21:01
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Высший антикоррупционный суд 12 августа избрал меру пресечения бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейло.
Суд избрал меру пресечения: в Киеве судили взяточника заместителя министра
Александра Хейло взяли под стражу / коллаж: Главред, фото: СБУ, Википедия

Высший антикоррупционный суд взял под стражу до 8 октября бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейло с правом внесения залога в 25 миллионов гривен. Ранее чиновника поймали на взятке в полмиллиона долларов. Об этом сообщил журналист Hromadske.

Прокуроры во время заседания в зале суда кллопотали о залоге в размере 30 миллионов гривен. Защита в свою очередь указывала на то, что столь большой залог является необоснованным и не целесообразным. В конце суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты и решил взять Хейло под стражу до 8 октября и назначить залог в 25 миллионов.

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Александр Хейло

Известно, что Александр Хейло стал заместителем министра относительно недавно - с сентября 2023 года. С декабря 2022 года и до назначения чиновник возглавлял ГП "Укруголь". В период с 2013 по 2022 год Хейло работал на руководящих должностях ГП "ВК "Краснолиманская", ПАО "Энергоинвест Холдинг", ПАО "Центрэнерго".

Заместитель министра энергетики по специальности горный инженер. Образование Хейло получал в Государственной горной академии Украины по специальности - "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых", а также окончил Донецкий национальный университет по специальности "Правоведение".

Кроме того, адвокаты подсудимого указывали на то, что у него есть несовершеннолетняя дочь, которая имеет инвалидность и жена Хейло самостоятельно не может ухаживать за ней.

"Как утверждалось, ребенок нуждается в постоянном уходе, и жена самостоятельно, без помощи мужа, не справится", - сообщил корреспондент "Hromadske".

Скандалы со взяточниками и коррупционерами в Украине

Напомним, ранее стало известно, что заместитель министра энергетики организовал масштабную коррупционную схему, в конце концов его задержали на взятке в полмиллиона долларов.

Ранее также сообщалось, что в Сумах мэра города поймали на крупной взятке.

Также ранеесуд отправил под стражу экс-главу Верховного Суда Князева. Князева взяли под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен Такое решение принял следственный судья ВАКС Олег Федоров.

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