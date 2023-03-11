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"Там всеяно все трупами": в ближайшее время станет видно эффект от обороны Бахмута - Данилов

11 марта 2023, 21:55
В некоторых местах бои за Бахмут идут внутри города. ВСУ держат оборону и отбивают атаки врага.
Данилов, войска Беларуси
Оборона Бахмута очень полезна для Украины / Коллаж УНИАН, Минобороны Беларуси

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут в Донецкой области. Украинские военные продолжают противостоять врагу и бороться за каждый сантиметр украинской земли. Уже в ближайшее время будет ощутимо то, насколько полезной является оборона Бахмута. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что вчера, 10 марта, состоялось 3-часовое заседание Ставки, на котором обсуждалась тема Бахмута и других участков на фронте. В некоторых местах бои идут уже внутри города. Однако ВСУ ежедневно уничтожают оккупантов в огромном количестве.

"Вы даже не можете представить, насколько это будет нам полезно, для страны и нашей армии в ближайшем будущем. Там перелопачивается огромное количество мерзости, ворвавшейся на нашу территорию. Как докладывал Сырский, там всеяно все трупами этих россиян, "вагнеровцев", их никто не забирает, потому что они никому не нужны", - сказал Данилов.

видео дня

Ситуация в Бахмуте

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что армия Украины не дала оккупационным войскам России захватить Бахмут Донецкой области и взять город в оперативное окружение. Однако ситуация в Бахмуте остается очень сложной. Каждый шаг может кардинально изменить обстановку.

Также Сырский отмечал, что героическая оборона Бахмута Донецкой области подразделениями Вооруженных сил Украины не дает российским оккупантам продвигаться вперед. По его словам, тем самым Украина имеет возможность выиграть время для подготовки весеннего контрнаступления.

Сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины сумели провести контрнаступательные действия против российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области. ВСУ нанесли удар системой HIMARS по российскому транспортному узлу в Волновахе Донецкой области.

Другие новости:

война в Украине Бахмут вторжение России Алексей Данилов
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