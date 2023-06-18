"Типичное мошенничество": в ОП резко ответили на встречу Путина с лидерами Африки

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк жестко прокомментировал встречу российского диктатора Владимира Путина с лидерами африканских стран.

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Михаил Подоляк прокомментировал заявления Путина на встрече с африканскими лидерами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал встречу российского диктатора Владимира Путина с лидерами африканских стран "типичным российским мошенничеством".

"Типичное российское... мошенничество. Военный преступник, находящийся в международном розыске и имеющий ордер на арест, жалуется африканским лидерам, что он действует исключительно в рамках Устава ООН", - написал Подоляк в Twitter.

Советник главы ОП напомнил, что именно Россия является агрессором и нарушает Устав ООН, а именно - вторглась в Украину, оккупировала часть территории, убивает, пытает, депортирует людей.

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Подоляк также напомнил о террористическом акте россиян, подорвавших Каховскую ГЭС.

"Что говорит устав ООН о демонстративных казнях, пытках узников и показательных процессах? Возможно, в МГИМО излагают какую-то другую версию международного права?" - добавил советник главы Офиса президента.

"Мирные инициативы" Африки

В пятницу, 16 июня, в Украину прибыл Сирил Рамафоса - президент Южно-Африканской Республики. В день визита страна-агрессор РФ ударила по Украине ракетами "Кинжал" и "Калибр".

Также в Киев приехали президенты Замбии и Сенегала, премьер Египта и другие чиновники стран Африки. Они встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Лидер Южной Африки в Киеве представил "мирный план", состоящий из 10 пунктов, среди них:

война должна быть урегулирована через переговоры дипломатическим путем;

деэскалация конфликта с обеих сторон;

суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН;

гарантии безопасности для всех стран;

обеспечение движения зерновых и удобрений обеими странами;

гуманитарная поддержка жертв войны;

обмен военнопленных и возвращение детей, которые были принудительно депортированы РФ из Украины;

послевоенное восстановление.

После Украины африканские лидеры приехали в Россию, где встретились с Путиным. Российский диктатор во время переговоров традиционно пытался оправдать вторжение в Украину.

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