УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Типичное мошенничество": в ОП резко ответили на встречу Путина с лидерами Африки

Анна Ярославская
18 июня 2023, 13:26 обновлено 18 июня, 13:28
150
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк жестко прокомментировал встречу российского диктатора Владимира Путина с лидерами африканских стран.
Михаил Подоляк, владимир путин
Михаил Подоляк прокомментировал заявления Путина на встрече с африканскими лидерами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал встречу российского диктатора Владимира Путина с лидерами африканских стран "типичным российским мошенничеством".

"Типичное российское... мошенничество. Военный преступник, находящийся в международном розыске и имеющий ордер на арест, жалуется африканским лидерам, что он действует исключительно в рамках Устава ООН", - написал Подоляк в Twitter.

Советник главы ОП напомнил, что именно Россия является агрессором и нарушает Устав ООН, а именно - вторглась в Украину, оккупировала часть территории, убивает, пытает, депортирует людей.

видео дня

Подоляк также напомнил о террористическом акте россиян, подорвавших Каховскую ГЭС.

"Что говорит устав ООН о демонстративных казнях, пытках узников и показательных процессах? Возможно, в МГИМО излагают какую-то другую версию международного права?" - добавил советник главы Офиса президента.

"Мирные инициативы" Африки

В пятницу, 16 июня, в Украину прибыл Сирил Рамафоса - президент Южно-Африканской Республики. В день визита страна-агрессор РФ ударила по Украине ракетами "Кинжал" и "Калибр".

Также в Киев приехали президенты Замбии и Сенегала, премьер Египта и другие чиновники стран Африки. Они встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Лидер Южной Африки в Киеве представил "мирный план", состоящий из 10 пунктов, среди них:

  • война должна быть урегулирована через переговоры дипломатическим путем;
  • деэскалация конфликта с обеих сторон;
  • суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН;
  • гарантии безопасности для всех стран;
  • обеспечение движения зерновых и удобрений обеими странами;
  • гуманитарная поддержка жертв войны;
  • обмен военнопленных и возвращение детей, которые были принудительно депортированы РФ из Украины;
  • послевоенное восстановление.

После Украины африканские лидеры приехали в Россию, где встретились с Путиным. Российский диктатор во время переговоров традиционно пытался оправдать вторжение в Украину.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин Михаил Подоляк новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Типичное мошенничество": в ОП резко ответили на встречу Путина с лидерами Африки

"Типичное мошенничество": в ОП резко ответили на встречу Путина с лидерами Африки

13:26 Украина
ВСУ за две недели продвинулись на Авдеевском направлении более чем на километр

ВСУ за две недели продвинулись на Авдеевском направлении более чем на километр

12:53 Украина
ВСУ добились успеха в наступлении, РФ несет большие потери – британская разведка

ВСУ добились успеха в наступлении, РФ несет большие потери – британская разведка

11:45 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:53

"Капец, Леша. Ты облажался": Каменских прокомментировала вступление Потапа в ТрО

13:48

"Как Лолита": перекроивший себя до неузнаваемости Киркоров начал пугать людейВидео

13:43

Контрнаступления ВСУ пока не будет: в разведке Эстонии назвали причину и сроки

13:26

"Типичное мошенничество": в ОП резко ответили на встречу Путина с лидерами Африки

13:25

Стало известно, где находилась "экс-ВИА Гра" Мейхер, которая замужем за русскимВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:53

ВСУ за две недели продвинулись на Авдеевском направлении более чем на километр

12:47

"А, а, а где он?": Путин в припадке заикания выдал фейк о ЗалужномВидео

12:22

Дженнифер Лопес сделала себе кардинально новый имидж: что поменялось

12:18

Z-патриоты накинулись на Путина из-за "мирных договоров" с УкраинойВидео

Реклама
12:13

"Отправил туда торт из фекалий": Остапчук оправдался за вечеринку для россиян

11:52

Запаху старья можно сказать "прощай": как сделать, чтобы в шкафу приятно пахлоВидео

11:45

ВСУ добились успеха в наступлении, РФ несет большие потери – британская разведка

11:35

"Надо ехать на танках": в РФ расплевались желчью из-за недопуска к ОлимпиадеВидео

11:21

"Ракеты могут долететь и до Лиссабона": посол Украины призвал Запад расширить помощь ВСУ

10:45

Поразительный результат: женщина рассказала о забытом методе борьбы с сорнякамиВидео

10:44

У Сердючки оценили скандал с концертом в Греции под конферансом ОстапчукаВидео

10:38

Денежный гороскоп на неделю с 12 по 18 июня: кому суждено разбогатетьВидео

10:05

"Выбросили на свалку истории": Путин пожаловался, что Украина игнорирует его "мирный план"Видео

10:01

За что в Украине могут "заморозить" пенсии: почему и как разблокировать картуВидео

09:14

Это война на истощение: что значит заявление генсека НАТОмнение

Реклама
09:07

Мощная "бавовна" под Геническом: склад БК оккупантов детонировал несколько часовВидео

08:57

Гороскоп на неделю 19 – 25 июня: кого ждет фантастическое времяВидео

08:55

Русские войска меняют тактику, но не стали быстрее соображать – NYTВидео

08:31

Работают до 16 часов: Украина может получить дроны от Португалии – Defence NewsВидео

07:40

После Киева африканская делегация посетила РФ: о чем говорили с Путиным

06:20

Путин деградирует со страшной скоростьюмнение

04:00

Женщина мыла волосы только водой в течение трех месяцев: результат впечатляетВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 18 июняВидео

03:10

Путин намекает на переговоры: эсперт объяснил для чего нужны "санитарные зоны"Видео

02:05

Зачем в борщ добавляют старое сало: хитрый фокус удивит неожиданным результатом

01:35

В РФ есть третья сила, которая хочет остановить безумие, которое начал Путин – ТукаВидео

17 июня, суббота
23:45

В Воздушных силах отреагировали на бред Путина об "уничтожении" ЗРК PatriotВидео

23:15

"В тот день я тоже умерла": мать "Да Винчи" рассказала, как узнала о гибели сынаВидео

22:43

Путин готовится к масштабной химической атаке в Крыму: оккупанты получили указания

21:47

ВСУ уничтожили склады оккупантов с боеприпасами и артподразделение - ГенштабВидео

21:30

"Святое дело": Путин цинично оправдался за принудительный вывоз детей из УкраиныВидео

21:00

Не чародейка: что означает слово "чарунка" в украинском языке - Авраменко дал ответВидео

20:20

Дания готова передать Украине истребители F-16: все зависит от США

19:37

Байден передумал упрощать требования для вступления Украины в НАТОВидео

19:20

Россия через некоторое время после войны может пожелать взять реваншмнение

Реклама
19:18

Пятеро детей так и не дождались папу: в тяжелых боях за Украину погиб воин со ЛьвовщиныВидео

18:41

В Херсоне перевозчики жестоко избили волонтера, который бесплатно перевозил людейВидео

18:09

В рюкзаке автомат: Виталий Ким показал редкие кадры со своей женой

17:52

"Пробили дно": в МИД поставили на место TF1 за сюжет из логова оккупантов РФ

17:34

На Кременчугском мясокомбинате утечка аммиака: есть пострадавшие

17:05

"Санитарная зона" в Украине: Тука рассказал, чего на самом деле хочет достичь ПутинВидео

16:57

РФ хочет захватить Украину, чтобы начать войну с НАТО: Ермак о сценарии Кремля

16:55

Взрыв был в "сердце" конструкции: в NYT объяснили, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

16:37

На Бахмутском направлении ВСУ освобождают территории: Череватый о затишье у оккупантовВидео

16:03

Должна знать каждая хозяйка: сколько варить куриные ножки до полной готовности

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять