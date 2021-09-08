"Троллинг высшего порядка": Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1"

Гордон также "предложил" переименовать Украину / Скриншот

Телеведущий Дмитрий Гордон решил пойти по стопам Алексея Арестовича, предложившего переименовать Украину в "Русь-Украину". По его словам, троллинг России – хорошая идея, однако он бы углубился в данном вопросе.

Как отметил Гордон в эфире телеканала "Украина 24", Украина могла бы сменить название на "Россия-1", чтобы страна-агрессор после переименования называлась бы "Россией-2".

"Вот это был бы троллинг высшего порядка. Россия-1… При чем не телевизионный канал, а страна. Шутка...", – резюмировал украинский телеведущий в общении с журналистом и Алексеем Арестовичем в эфире телеканала.

Тренд с переименованием Украины

"Великое переименование" Украины началось с советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. В частности, спикер украинской делегации в ТКГ выступил за переименование Украины в "Русь-Украину", чтобы отобрать бренд "русские" у россиян. По мнению советника Ермака, если бы Украина вернула себе статус Руси, многое бы изменилось.

Одной из первых на инициативу Арестовича отреагировать представительница МИД России Мария Захарова. В своем телеграме она с едким сарказмом отметила: хорошо, что стало известно, чем занимается Офис Зеленского и предложила Украине переименоваться в "Укрусь".

Через некоторое время председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал идею советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о переименовании Украины на "Русь-Украина". В ответ на слова Арестовича он сказал на парламентском брифинге, что "лучше жевать, чем говорить".