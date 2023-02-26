Тука пояснил, какое оружие от НАТО нужно ВСУ для успеха в боях

ВСУ нужен полный комплекс натовских вооружений, только тогда можно будет говорить об успехах ВСУ, считает Георгий Тука.

Какое оружие от НАТО нужно ВСУ: объяснение от Георгия Туки / коллаж фото УНИАН

Украинской армии нужен полный комплекс вооружений стран НАТО, чтобы добиться полного и безоговорочного успеха в боях с русскими агрессорами. Об этом в рамках чата на Главреде заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"Современные вооруженные силы – это сверхсложный комплекс систем вооружения. И успех в каком-то одном направлении вовсе не гарантирует успеха в целом. Не нужно панически относиться к чему-то, например, к тем цифрам, которые не исключают дефицита артиллерийских снарядов, поскольку есть другие способы поражения целей (беспилотники, летающие бомбы, авиация, ракеты). То есть особой трагедии нет. Просто надо понимать, что нам нужен полный комплекс вооружений, только тогда можно будет говорить об успехах ВСУ. Не имея такого полного комплекса, мы, к сожалению, добиваемся успеха ценой тысяч жизней наших парней и девушек", ‒ сказал Тука.

Ядерная угроза со стороны РФ

Недавно бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

На фоне ядерного шантажа Кремля США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе. Прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61-12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

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