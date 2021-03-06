У Авакова раскрыли план освобождения Донбасса и поставили условие РФ

Силовики готовы реализовать Стратегию деоккупации Донбасса / УНИАН

Правоохранительные органы готовы выполнить представленную ранее Стратегию деоккупации Донбасса, заявил советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко.

Как подчеркнул он в инткрвью Obozrevatel, для начала ее реализации должно быть соответствующее решение президента и Верховной Рады.

"Она у нас есть, она разработана пошагово, до мелочей. И мы готовы хоть сегодня обеспечить эти мероприятия. Это должно быть решение государственное. Итак, все готово. Об этой Стратегии все знают. Но должно быть определенное время", - пояснил советник главы МВД.

Он уточнил, что правоохранители готовы вернуть оккупированные территории и обеспечить там проведение любых мероприятий.

"Но при одном условии: сначала россияне выводят свои войска, свой контингент, мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там все, что угодно", - пояснил советник Арсена Авакова.

В то же время он категорически отверг вероятность сотрудничества МВД с "народной милицией ЛДНР".

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"Никакой речи о "народной милиции" быть не может. Никакой полиции, кроме Национальной полиции, на территории Украины не может быть", - добавил Поцелуйко.

Ситуация на Донбассе: