У Авакова раскрыли план освобождения Донбасса и поставили условие РФ

Правоохранители готовы вернуть оккупированные территории Донбасса, подчеркнул Валерий Поцелуйко.
Правоохранительные органы готовы выполнить представленную ранее Стратегию деоккупации Донбасса, заявил советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко.
Как подчеркнул он в инткрвью Obozrevatel, для начала ее реализации должно быть соответствующее решение президента и Верховной Рады.
"Она у нас есть, она разработана пошагово, до мелочей. И мы готовы хоть сегодня обеспечить эти мероприятия. Это должно быть решение государственное. Итак, все готово. Об этой Стратегии все знают. Но должно быть определенное время", - пояснил советник главы МВД.
Он уточнил, что правоохранители готовы вернуть оккупированные территории и обеспечить там проведение любых мероприятий.
"Но при одном условии: сначала россияне выводят свои войска, свой контингент, мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там все, что угодно", - пояснил советник Арсена Авакова.
В то же время он категорически отверг вероятность сотрудничества МВД с "народной милицией ЛДНР".
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"Никакой речи о "народной милиции" быть не может. Никакой полиции, кроме Национальной полиции, на территории Украины не может быть", - добавил Поцелуйко.
Ситуация на Донбассе:
- В среду, 3 марта, так называемая "народная милиция ДНР" опубликовала заявление о том, что боевики получили разрешение открывать "предупреждающий огонь" по позициям украинских войск.
- Спикер делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович заявил, что у российских гибридных войск могут возникнуть из-за этого проблемы. Режим прекращения огня на Донбассе был утвержден в рамках Нормандского формата. Фактически они объявили о своем выходе из договоренностей о перемирии.
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что такие действия означают попытку России в одностороннем порядке выйти из режима договоренностей по прекращению огня и ставят под угрозу выполнение Минских соглашений.
- Председатель российской делегации Борис Грызлов, в свою очередь, обвинил Украину в нарушении договоренностей по Донбассу. Он утверждает, что Киев якобы намеренно срывает режим прекращения огня.