В Мариуполе в школе прогремел взрыв, пострадали дети - горсовет

В Мариуполе произошел взрыв в школе, пострадали дети / Коллаж фото Мариупольский городской совет

В оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв. Произошло это на территории школы. В результате взрыва пострадали дети. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

В школе №45 сдетонировал снаряд. Пока неизвестно в каком состоянии находятся пострадавшие дети.

"Это случилось когда туда полезли дети. Дети ранены, их состояние не известно. Россия продолжает убивать наших детей. Такое "качество" разминирования, потому что им безразлично на безопасность мариупольцев. Они не считают их за людей", - говорится в сообщении.

В Мариуполе произошел взрыв в школе, пострадали дети / Мариупольский городской совет

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ разгромили базу оккупантов под Мелитополем и сделали это с помощью хакеров, которые установили точные координаты врага. Они создали в соцсетях фейковые аккаунты девушек и от их имени общались с российскими военными.

Также известно, что был уничтожен штаб "Единой России" в Мелитополе, где оккупанты и коллаборанты готовились к "референдуму". Штаб они организовали в захваченном помещении "Новой почты".

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