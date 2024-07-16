У оккупантов есть козырь: Братчук назвал главную цель летнего наступления РФ

Минимальные продвижения оккупантов достигаются ценой огромных потерь, говорит Сергей Братчук.

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Российские военные пытаются атаковать на востоке / минобороны РФ, Полтавская ОВА

Трасса Т-0504 Покровск-Константиновка, по которой происходит снабжение группировки ВСУ, является целью российских оккупационных войск во время летней кампании, заявил спикер Украинской добровольческой армии (УДА) "Юг" Сергей Братчук.

"Это главная цель, которую он преследует в этой летней кампании, и рассчитывает достичь до конца августа нынешнего года…", — подчеркнул он в эфире телеканала Freedom.

При этом он считает, что враг также хочет выйти на левобережье реки Волчья, подобраться к Карловскому водохранилищу.

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При э том он пояснил, что минимальные продвижения оккупантов достигаются ценой огромных потерь, а ключевой причиной является козырь россиян — авиация.

"Потери российской армии выросли фактически в разы. Они стали рекордными за все время полномасштабного вторжения. Мы прекрасно понимаем, что главной козырной картой для них остается авиация. Это то, чем враг может похвастаться сегодня, это то, что он сегодня применяет по всей линии боевого столкновения и, в частности, по Покровскому направлению", — добавил Братчук.

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - спикер председателя Одесской областной войскадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был представителем Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях, был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресс-офицером в составе батальона, пишет "Рух ЧЕСНО".

Ранее сообщалось, что РФ выбрала новую цель на востоке. Российские оккупанты приближаются к ключевому украинскому маршруту поставок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины отбили позиции на востоке. Активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении, рассказали в ISW.

Как сообщалось ранее, ВСУ контратаковали и отбросили россиян на Харьковщине. Украинские защитники отбросили части 245-го мотострелкового полка РФ, сообщили в ISW.

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