Украинские защитники восстановили утраченные позиции возле Торецка Донецкой области, вместе с тем российские оккупанты также имели успехи на этом направлении.

"Как российские, так и украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении, поскольку 15 июля боевые действия продолжались", - говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики опираются на геолокационные снимки от 14 июля на которых зафиксировано, что Силы обороны Украины недавно отбили некоторые позиции в южной части Нью-Йорка (к югу от Торецка). Вместе с тем также подтверждается информация о наступлении ВС РФ в пределах Торецка.

В то же время, согласно геолокационным кадрам от 15 июля, российские войска недавно продвинулись в восточном районе Северного и продолжали наступление в районе Железного возле Торецка.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.