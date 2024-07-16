Силы обороны Украины отбили позиции на востоке: в ISW назвали направление

Активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении, рассказали в ISW.

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ВСУ отражают удары РФ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Украинские защитники восстановили утраченные позиции возле Торецка Донецкой области, вместе с тем российские оккупанты также имели успехи на этом направлении.

"Как российские, так и украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении, поскольку 15 июля боевые действия продолжались", - говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики опираются на геолокационные снимки от 14 июля на которых зафиксировано, что Силы обороны Украины недавно отбили некоторые позиции в южной части Нью-Йорка (к югу от Торецка). Вместе с тем также подтверждается информация о наступлении ВС РФ в пределах Торецка.

видео дня

В то же время, согласно геолокационным кадрам от 15 июля, российские войска недавно продвинулись в восточном районе Северного и продолжали наступление в районе Железного возле Торецка.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Вместе с тем на Покровском направлении армия РФ недавно продвинулась на северо-запад от Авдеевки. Также оккупанты атаковали в районе Новоалександровки, Воздвиженки, Лозоватского и Яснобродовки, добавили в ISW.

/ understandingwar.org

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Ранее сообщалось, что ВСУ контратаковали и отбросили россиян на Харьковщине. Украинские защитники отбросили части 245-го мотострелкового полка РФ, сообщили в ISW.

Напомним, ВСУ пошли вперед и продвинулись в двух областях. Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись в Луганской области вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Ранее сообщалось о том, что на Харьковщине уничтожены десятки российских штурмовиков. Враг продолжает вести наступление, а также готовит новые штурмовые подразделения.

/ Главред

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