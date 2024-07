Российским оккупационным войскам, вероятно, удалось захватить село Урожайное Донецкой области, которое вернула Украина прошлым летом, при этом ВСУ пытаются сдерживать продвижение России по всему фронту.

В то же время захватчики РФ на востоке приближаются к ключевой дороге снабжения. Об этом идет речь в материале издания The New York Times.

Вместе с тем отмечается продвижение вражеских войск на востоке, где оккупанты вышли на окраины Часового Яра, опорного пункта в регионе. При этом РФ приближается к ключевому украинскому маршруту поставок.

Генеральный штаб украинской армии заявил в воскресенье, что "самая горячая ситуация" вдоль линии фронта была вблизи Покровска - восточного города, который превратился в военный гарнизон. Он расположен на ключевой дороге, соединяющей несколько городов в регионе, которые контролируются Украиной.

Подчеркивается, что с тех пор как в этом году Россия захватила Авдеевку, ее войска медленно продвигаются к важной дороге T0504. Сейчас они менее чем в 7 км к югу от дороги, что в пределах радиуса действия российской артиллерии и беспилотников.

Опасность в том, что если бы российские войска вышли на эту дорогу, украинские военные операции на востоке Донецкой области были бы серьезно затруднены. В частности, перерезание дороги еще больше изолировало бы город Часов Яр - одну из главных целей Москвы.

Недавно украинские войска отступили с восточного края Часового Яра. Российские войска недавно также прорвались в соседние населенные пункты Торецк и Нью-Йорк, усиливая давление на украинские линии снабжения.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.