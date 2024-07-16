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РФ выбрала новую цель на востоке: оккупанты приближаются к ключевой трассе – NYT

Алексей Тесля
16 июля 2024, 10:16
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Российские оккупанты приближаются к ключевому украинскому маршруту поставок.
РФ выбрала новую цель на востоке: оккупанты приближаются к ключевой трассе – NYT
ВСУ отражают атаки врага / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Российским оккупационным войскам, вероятно, удалось захватить село Урожайное Донецкой области, которое вернула Украина прошлым летом, при этом ВСУ пытаются сдерживать продвижение России по всему фронту.

В то же время захватчики РФ на востоке приближаются к ключевой дороге снабжения. Об этом идет речь в материале издания The New York Times.

Вместе с тем отмечается продвижение вражеских войск на востоке, где оккупанты вышли на окраины Часового Яра, опорного пункта в регионе. При этом РФ приближается к ключевому украинскому маршруту поставок.

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Генеральный штаб украинской армии заявил в воскресенье, что "самая горячая ситуация" вдоль линии фронта была вблизи Покровска - восточного города, который превратился в военный гарнизон. Он расположен на ключевой дороге, соединяющей несколько городов в регионе, которые контролируются Украиной.

Подчеркивается, что с тех пор как в этом году Россия захватила Авдеевку, ее войска медленно продвигаются к важной дороге T0504. Сейчас они менее чем в 7 км к югу от дороги, что в пределах радиуса действия российской артиллерии и беспилотников.

Опасность в том, что если бы российские войска вышли на эту дорогу, украинские военные операции на востоке Донецкой области были бы серьезно затруднены. В частности, перерезание дороги еще больше изолировало бы город Часов Яр - одну из главных целей Москвы.

Недавно украинские войска отступили с восточного края Часового Яра. Российские войска недавно также прорвались в соседние населенные пункты Торецк и Нью-Йорк, усиливая давление на украинские линии снабжения.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины отбили позиции на востоке. Активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении, рассказали в ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ контратаковали и отбросили россиян на Харьковщине. Украинские защитники отбросили части 245-го мотострелкового полка РФ, сообщили в ISW.

Как сообщалось ранее, ВСУ пошли вперед и продвинулись в двух областях. Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись в Луганской области вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

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/ Главред

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