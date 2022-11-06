"У россиян ничего нет": Мусиенко рассказал, производит ли РФ новую бронетехнику

Сейчас Россия лишена возможности производить современные модели бронетехники / Reuters, УНИАН

Украинские защитники наносят меткие удары по технике российских оккупантов, а потому в РФ возникли значительные проблемы с бронетехникой. Ведь из-за введенных Западом санкций россияне уже не могут изготавливать достаточное количество техники да еще и модернизированного образца.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью 24 каналу.

По его словам, в настоящее время Россия лишена возможности производить современные модели бронетехники. Например, относительно боевых машин пехоты у оккупантов произошел откат от моделей БМП-3 до БМП-1.

"Так же у них на сегодня нет оптики, нет приборов ночного видения и некоторого другого оборудования для модернизации танков Т-72 и возникают проблемы с другой бронетехникой", - рассказал эксперт.

То есть, по его словам, что-то производить россияне еще могут, но уже в значительно меньшем количестве и конечно же не модернизированного образца. Сейчас Россия использует в основном расконсервированную технику, 30 – 40% которой оказывается непригодной для использования.

Мусиенко отметил, что Россия достаточно серьезно потеряла свой потенциал в отношении боеспособной военной техники, что подтверждает то, как оккупанты берут сейчас даже немодернизированного образца танки Т-72 в Беларуси для обучения мобилизованных и для переброски их в войну против Украины.

Напомним, что 27 октября украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет, а также штурмовик Су-25. Стоимость одной единицы Ка-52 составляет около $16 млн, а Су‒25 - $11 млн. Поэтому общая стоимость уничтоженной техники составляет около $27 млн.

Ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52. "Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", - говорится в тексте.

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