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Военный эксперт пояснил, какова главная задача Путина в войне против Украины

5 ноября 2022, 02:45

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что главное задание диктатора Путина в войне против Украины – создать украинцам энергетический кризис.

Владимир Путин, ядерный взрыв, ядерный удар, ядерное оружие
Военный эксперт пояснил, какова главная задача Путина в войне против Украины / сайт Кремля, pixabay.com

Основная задача русского диктатора Владимира Путина в войне против Украины – создать в найше стране энергетический кризис благодаря массированным ракетным ударам и таким образом обеспечить условия для переговоров. Об этом военный эксперт Михаил Самусь рассказал в эфире "Апостроф ТВ".

"Генералы предлагают Путину разное развитие событий, как спасти ситуацию. На самом деле задача у Путина сейчас – не окружить войска, добиться военных успехов. Это невозможно даже теоретически. Сейчас главное – выйти из той стратегической беды, в которую он попал 24 февраля", – сказал он.

Как утверждает Самусь, по состоянию на сегодняшний день у российских оккупантов нет больше сил для большой атаки. Оккупанты не могут создать резервы ни в Донецкой области, ни на Юге, ни даже создать группировки в Беларуси.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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