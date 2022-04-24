У Украины есть лишь два выхода: Арестович назвал возможные сценарии завершения войны

Алексей Арестович / Коллаж УНИАН, Reuters

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина пока что готова вести переговоры с Россией о завершении войны. Однако если Кремль не захочет вести диалог о восстановлении мира, то вместо украинский власти с оккупантами будет "говорить" тяжелое вооружение.

О этом Арестович сказал в эфире ФейгинLive.

По его словам, у РФ есть всего три варианта дальнейших действий:

сесть за стол переговоров после провала на восточном направлении;

продолжать вести позиционную войну;

начать масштабную мобилизацию среди своего населения.

В то же время у Украины в этой войне в РФ есть всего два варианта – переговоры или же вынос вражеской армии с нашей земли вперед ногами.

"Мы очень хотим сделать второе, но все еще оставляем шанс на переговоры. Президент сегодня (23 апреля, - ред.) подтвердил – если уничтожат защитников Мариуполя, или если проведут какой-нибудь "референдум" в Херсоне, то мы выходим из переговоров. И дальше у нас только один вариант – их вынос вперед ногами", – сказал Арестович.

Как сообщал Главред, 23 апреля на пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский сказал, при каком условии Украина прекратит все переговоры с Россией.

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет оглашен референдум на любых оккупированных территориях Украины, Украина выйдет из любых переговоров", – сказал глава государства.

Также президент заявил, что самыми актуальными вопросами во время переговоров с Россией являются гарантии безопасности, нейтральность и судьба Донбасса и Крыма.

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