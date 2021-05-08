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Ученый заявил о провале России добывать воду для Крыма в Азовском море

8 мая 2021, 18:13
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Эксперт назвал единственный способ для Крыма получить воду.

люди,вода
Россия не сможет обеспечить Крым водой / Reuters

Ученый секретарь Института геологических наук НАНУ Руслан Гаврилюк заявил, что Крым не сможет быть обеспечен водой из Азовского моря, как планирует Россия.

"Скорее всего, это (добыча воды со дна Азовского моря – ред.) ноу-хау оккупантов, потому что успешных таких примеров я не знаю. Другое дело, что есть технология опреснения морской воды, она широко применяется в мире в вододефицитных странах, например, в Израиле", — сказал Гаврилюк.

Эксперт ответил на вопрос, не помогут ли артезианские скважины глубиной 100 м.

"100 м - это не такая большая глубина для артезианских скважин. Вопрос не в том - 100, 200 или 500 м, вопрос в том, есть ли необходимые запасы воды, которые могут быть использованы. Но у нас есть материалы, мы знаем условия на соседних территориях - юг Запорожской области, Херсонская, Николаевская, много черноморских курортов в этих областях не обеспечены водой даже для туристов, я уже не говорю о военных целях или производстве. Тут причины геологического характера, климатические", - отмечает эксперт.

По его словам, Крым не может быть обеспечен водой, кроме воды из Днепра.

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"Аналогичная ситуация и с Азовским морем. Если устанавливать плавучие платформы и бурить, добывая техническую воду – это должна быть золотая техническая вода. Манипуляции идут с самого начала, когда говорят, что Крым будет обеспечен водой. Крым не может быть обеспечен водой, кроме воды из Днепра. Других вариантов нет", — сказал он, передает Украина 24.

Отметим, накануне в России заявили, что с июля начнут бурить в Азовском море скважины для снабжения оккупированного Крыма водой.

Проблемы с водой в оккупированном Крыму - о чем ранее сообщал Главред:

  • На территории захваченной россиянами АР Крым в последние годы наблюдается проблема маловодья. Фиксируется сокращение запасов водных ресурсов, из-за чего местным жителям приходится получать воду по специальному графику.
  • Официальный Киев перестал подавать воду в Крым после аннексии. Украина считает, что воды на полуострове достаточно для местного населения, тогда как с дефицитом сталкивается РФ. Киев готов возобновить водоснабжение автономной республики только в случае гуманитарной катастрофы.
  • "Глава госсовета Крыма" Владимир Константинов говорил, что полуостров не может получать воду из Украины. По его словам, даже в том случае, если Киев теоретически согласится подавать воду в Крым, инфраструктура автономной республики не готова к реализации таких мероприятий.
  • Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич утверждал, что Киев планирует построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы не было возможности подачи воды на захваченный россиянами полуостров.

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