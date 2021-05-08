Ученый заявил о провале России добывать воду для Крыма в Азовском море

Россия не сможет обеспечить Крым водой / Reuters

Ученый секретарь Института геологических наук НАНУ Руслан Гаврилюк заявил, что Крым не сможет быть обеспечен водой из Азовского моря, как планирует Россия.

"Скорее всего, это (добыча воды со дна Азовского моря – ред.) ноу-хау оккупантов, потому что успешных таких примеров я не знаю. Другое дело, что есть технология опреснения морской воды, она широко применяется в мире в вододефицитных странах, например, в Израиле", — сказал Гаврилюк.

Эксперт ответил на вопрос, не помогут ли артезианские скважины глубиной 100 м.

"100 м - это не такая большая глубина для артезианских скважин. Вопрос не в том - 100, 200 или 500 м, вопрос в том, есть ли необходимые запасы воды, которые могут быть использованы. Но у нас есть материалы, мы знаем условия на соседних территориях - юг Запорожской области, Херсонская, Николаевская, много черноморских курортов в этих областях не обеспечены водой даже для туристов, я уже не говорю о военных целях или производстве. Тут причины геологического характера, климатические", - отмечает эксперт.

По его словам, Крым не может быть обеспечен водой, кроме воды из Днепра.

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"Аналогичная ситуация и с Азовским морем. Если устанавливать плавучие платформы и бурить, добывая техническую воду – это должна быть золотая техническая вода. Манипуляции идут с самого начала, когда говорят, что Крым будет обеспечен водой. Крым не может быть обеспечен водой, кроме воды из Днепра. Других вариантов нет", — сказал он, передает Украина 24.

Отметим, накануне в России заявили, что с июля начнут бурить в Азовском море скважины для снабжения оккупированного Крыма водой.

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