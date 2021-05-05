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Оккупанты Крыма придумали, как обеспечить Ялту питьевой водой

5 мая 2021, 22:05

"Глава" полуострова Сергей Аксенов заявил о том, что до конца нынешнего года крымчане будут с водой. Курортный сезон пройдет комфортно доя туристов.

Крым вода
Аксенов придумал, как решить проблему с водой / УНИАН

"Глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил на своей странице в Facebook, что в районе Ялты намерены начать перебрасывать воду из водопадов в водохранилища.

"Так, например, по Ялте планируется переброска воды из водопадов в водохранилища, отдельные мероприятия по Алуште и, безусловно, при запуске в полном объеме Бештерек-Зуйского водозабора у нас получится обеспечивать водой крымскую столицу круглосуточно", – заявил он.

Подобные меры обсуждались на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

"Уверен, как минимум до конца текущего года, даже при самом плохом сценарии, крымчане будут с водой. Более того, курортный сезон также должен пройти комфортно и без ущерба для местных жителей", – написал Аксенов.

Отвод войск РФ от границ Украины:

  • Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
  • В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
  • Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
  • В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

водоснабжение Сергей Аксенов новости Крыма деоккупация Крыма
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