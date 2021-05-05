Оккупанты Крыма придумали, как обеспечить Ялту питьевой водой

"Глава" полуострова Сергей Аксенов заявил о том, что до конца нынешнего года крымчане будут с водой. Курортный сезон пройдет комфортно доя туристов.
"Глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил на своей странице в Facebook, что в районе Ялты намерены начать перебрасывать воду из водопадов в водохранилища.
"Так, например, по Ялте планируется переброска воды из водопадов в водохранилища, отдельные мероприятия по Алуште и, безусловно, при запуске в полном объеме Бештерек-Зуйского водозабора у нас получится обеспечивать водой крымскую столицу круглосуточно", – заявил он.
Подобные меры обсуждались на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
"Уверен, как минимум до конца текущего года, даже при самом плохом сценарии, крымчане будут с водой. Более того, курортный сезон также должен пройти комфортно и без ущерба для местных жителей", – написал Аксенов.
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Автор: Екатерина Трохимчук