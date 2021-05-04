Перекрывшая воду в Крым дамба под угрозой разрушения – СМИ

Украина перекрыла подачу воды в захваченный РФ Крым / УНИАН

Дамба, которая перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу в захваченный РФ полуостров, находится в аварийном состоянии.

На возведение дамбы уже потратили 35 миллионов гривен. Но на самом деле объект до сих пор не закончен, а значит выполнять свою функцию не может, говорится в материале Радио Свобода.

Как объяснила начальник отдела водопользования Северо-Крымского канала Наталья Тарапун, выдержит ли дамба напор воды, пока неизвестно, для этого специалисты должны провести ее обследование и дать заключение.

"Вот, видите, с этой стороны идет размыв. Дожди идут, они размывается. Эта сторона никак не закреплена - это раз. Нет рычагов управления затворами, нет электричества на ней", - рассказала она о плачевном состоянии объяекта.

Журналисты подчеркнули, что при таких условиях единственным барьером на пути днепровской воды остается временный насыпь, который расположен на 16 км выше по течению канала.

Его за собственные средства построили еще в 2014-м херсонские фермеры. Построен он из мешков с песком и сколько еще простоит - неизвестно. Уже сейчас здесь можно увидеть разрушения. В нескольких местах вода протекает через сооружение.

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Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией. В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Отвод войск РФ от границ Украины:

Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.

В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.