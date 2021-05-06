Поставка воды в Крым: у Зеленского выдвинули условие РФ

РФ не может решить вопрос с водой в Крыму уже 7 лет, говорит Антон Кориневич.
Днепровская вода из Северо-Крымского канала начнет поступать в Крым только после деоккупации полуострова, заявил представитель президента Владимира Зеленского на полуострове Антон Кориневич.
В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что после захвата Крыма Российская Федерация показала, что самостоятельно справиться с вопросом водоснабжения на полуострове она не может.
"Государство-оккупант Российская Федерация пытается решить ключевой вопрос, который оно не может решить уже 7 лет", - говорит представитель президента в Крыму.
Кориневич добавил, что позиция украинского государства по этому вопросу заложена в стратегическом документе крымского направления – Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь.
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Прекращение водоснабжения Крыма
Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".