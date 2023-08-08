Удар РФ по Покровску: ранение получил герой фильма '20 дней в Мариуполе'

Полицейский попал под повторный обстрел россиян, когда помогал спасать пострадавших.

https://glavred.info/ukraine/udar-rf-po-pokrovsku-ranenie-poluchil-geroy-filma-20-dney-v-mariupole-10491739.html Ссылка скопирована

Владимир убежден, что россияне вполне осознавали последствия второго - повторного - удара по жилому району / коллаж Главред. Фото: пресс-служба МВД

Среди раненых в результате российского удара по Покровску Донецкой области оказался полицейский Владимир - герой документальной ленты Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

О ранении Владимира написал в соцсетях режиссер фильма. Впоследствии информацию подтвердили в МВД и Нацполиции.

"Рискуя собой, он постоянно помогал спасать людей в Мариуполе. После того, как мы вырвались из окружения, он продолжил работать полицейским в своей родной Донецкой области", - цитирует пресс-служба МВД слова Чернова.

видео дня

Мужчина попал под повторный российский обстрел, когда отправился на место удара РФ помогать спасать пострадавших. У Владимира - осколочные ранения, его прооперировали.

"Я вышел уже после своего рабочего дня, но услышал взрыв в городе и понял, что нужна помощь полиции. Я прибыл на место, там помогали работникам скорой грузить в автомобили пострадавших. Была информация, что может быть второй удар. К тому времени, как мы там находились, надо было оказывать людям помощь. Уже был слышен звук ракеты. Пытался упасть, но обломок попал в спину, пробил легкие. Тот, кто направлял ракету в центр города, понимал, что там находятся только гражданские. Тот, кто бил во второй раз, - преступник дважды, потому что понимал, что людям будут оказывать помощь", - высказался сам пострадавший в комментарии "Суспільному".

Фильм "20 дней в Мариуполе"

"20 дней в Мариуполе" - первый полнометражный фильм украинского фотокорреспондента Мстислава Чернова, за который он получил Пулитцеровскую премию.

Команда украинских журналистов в первые дни полномасштабного вторжения оказалась в окруженном россиянами Мариуполе.

Лента основывается на ежедневных репортажах Чернова и его личных съемках на войне.

Полицейский Владимир спас Мстиславу жизнь, сопровождал съемочную группу и помог им выбраться из Мариуполя.

Удар России по Покровску

Вечером 7 августа российские оккупанты ударили ракетами по центру Покровска, попав в жилую многоэтажку. Во время разбора завалов первого поврежденного дома произошел еще один "прилет" в соседний жилой дом.

На тот момент завалы разбирали работники ГСЧС и полицейские. Среди представителей экстренных служб тоже есть пострадавшие и погибшие. В частности, погиб заместитель главы ГСЧС в Донецкой области Андрей Омельченко.

По словам президента Владимира Зеленского, терористы ударили по Покровску "Искандерами". Сейчас известно уже о 7 погибших и более 80 раненых.

Эксперт Владислав Селезнев убежден, что россияне умышленно прибегли к тактике двойных ударов, чтобы убить как можно больше людей.

Вас могут заинтересовать новости: