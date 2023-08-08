Девушка "порвала" Instagram - ее средство отмоет даже самую грязную духовку

Она показала простой и нетоксичный способ быстрой очистки духовки.

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Как очистить духовку от застарелого жира / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Многие из нас часто откладывают уборку в духовке, поскольку нам кажется, что некоторые загрязнения просто нереально оттереть.

Пользователь Instagram Мишель Гундехайн показала простой и нетоксичный способ быстрой очистки духовки. Кстати, ее видео собрало более 182 тысяч лайков!

Мишель начинает работу с металлической лопатки, удаляя из духовки все сыпучие материалы, такие как пригоревшее тесто или остатки пищи. Затем она посыпает дно духовки бикарбонатом натрия (пищевой содой) и смешивает его с водой до состояния густой пасты.

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"Размажьте ее по всей внутренней поверхности духовки", - объясняет она.

Когда она проводит рукой в перчатке по духовке, то происходит настоящая магия - грязь отваливается от стенок духовки на глазах. Мишель объясняет, что этот способ работает потому, что пищевая сода вступает в реакцию с жиром в духовке.

Как легко отмыть духовку / скриншот с видео

Пока паста стоит в духовке от часа до полутора часов, она помещает решетки в раковину с небольшим количеством пищевой соды и оставляет их там на ночь. Пока она ждет, она возвращается к духовке и с помощью легкого чистящего средства вытирает остатки жира.

"Никаких хитростей", - говорит Мишель на видео.

После удаления всех остатков пищи, она наносит быстрый слой белого уксуса, отмечая, что это нейтрализует пищевую соду в воде.

Смотрите видео о том, как отмыть духовку содой:

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