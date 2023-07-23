Просто "вау": девушка показала, чем отмыть пригоревший жир в духовке

Девушка показала самый простой способ почистить духовку.

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Чем отмыть пригоревший жир / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Девушка показала самый простой способ почистить духовку. В течение следующих одной минуты и четырех секунд ваша жизнь изменится навсегда.

"На правой стороне стакана я использовала обычную мочалку", - продолжает пользовательница TikTok Эми.

"С левой стороны я использовала пемзу. Посмотрим, будет ли мой метод работать".После чистки девушка протирает каждую сторону духовки. Примечательно, что сторона с пемзой полностью очищена даже от въевшегося жира, который выглядит так, будто находился там на протяжении многих поколений. Похоже, по крайней мере, на данный момент, ее метод оказался верным.

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Чем отмыть пригоревший жир в духовке / Фото: скриншот с видео

Напомним, ранее мы подробно рассказали, как отмыть жир и нагар в духовке. Мы нашли целых 6 способов, которые вернут духовке и противню прежний вид!

Также мы рассказывали, что девушка показала, как легко отмыть банку изнутри. Ваша банка будет до скрипа чистой и готовой к использованию всего после нескольких манипуляций.

Смотрите видео о том, чем отмыть пригоревший жир в духовке:

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