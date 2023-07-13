Творит чудеса: девушка показала рецепт чистящего средства для духовки

Мы нашли простой способ очистки духовки, который не требует чрезмерно высокой температуры или потенциально опасных химикатов.
Девушка в сети поделилась простым рецептом, который вы можете сделать из ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас дома прямо сейчас.
Это популярное чистящее средство для духовки содержит:
- 1 и 1/4 стакана воды,
- 1 стакан уксуса,
- 1/2 стакана лимонного сока
- 1/4 стакана средства для мытья посуды.
Налейте все эти ингредиенты в чистую бутылку с распылителем. Закройте ее крышкой и хорошенько встряхните, чтобы ингредиенты перемешались. Вот и все. Вы сделали очень эффективное чистящее средство для духовки.
Распылите чистящее средство для духовки по всей духовке. Не забудьте дверцу духовки! Распылите все. Вернитесь через некоторое время и просто вытрите жир и грязь. Вы можете быть шокированы тем, как легко отмылась ваша духовка.
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