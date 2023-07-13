Творит чудеса: девушка показала рецепт чистящего средства для духовки

Средство состоит из 4-х ингредиентов, которые, наверняка, есть у вас дома.

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Чистящее средство для духовки своими руками творит чудеса / Фото: facebook.com/amanda.macdonald.52090

Мы нашли простой способ очистки духовки, который не требует чрезмерно высокой температуры или потенциально опасных химикатов.

Девушка в сети поделилась простым рецептом, который вы можете сделать из ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас дома прямо сейчас.

Это популярное чистящее средство для духовки содержит:

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1 и 1/4 стакана воды,

1 стакан уксуса,

1/2 стакана лимонного сока

1/4 стакана средства для мытья посуды.

Налейте все эти ингредиенты в чистую бутылку с распылителем. Закройте ее крышкой и хорошенько встряхните, чтобы ингредиенты перемешались. Вот и все. Вы сделали очень эффективное чистящее средство для духовки.

Распылите чистящее средство для духовки по всей духовке. Не забудьте дверцу духовки! Распылите все. Вернитесь через некоторое время и просто вытрите жир и грязь. Вы можете быть шокированы тем, как легко отмылась ваша духовка.

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