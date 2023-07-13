Женщина показала, как можно "оживить" грязный противень, используя только духовку

Если вы любите много печь, то, скорее всего, у вас есть грязные противни. Даже если вы застилаете противень пергаментной бумагой или алюминиевой фольгой перед тем, как поставить его в духовку, со временем жир от готовящейся пищи может въесться в противень в виде пригоревших грязных пятен.
К сожалению, лайфхак ниже подойдет не для всех. Поэтому мы ранее мы подробно рассказали, как отмыть жир и нагар в духовке. Мы нашли целых 6 способов, которые вернут духовке и противню прежний вид!
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В своем видеоролике на TikTok женщина на имя Холли Ауна рассказала, что посмотрела другой ролик на TikTok, где женщина демонстрировала, как можно очистить грязный противень в духовке.
Холли захотела попробовать сделать это сама на своем очень грязном противне. Похоже, она не верила, что это действительно сработает, но была приятно удивлена.
Как показала Холли, все, что нужно сделать, - это поставить противень в духовку вверх дном. Затем нужно нажать кнопку "Чистка" на духовке. Холли говорит, что никогда раньше не пользовалась функцией и сначала не была уверена, что она работает.
После окончания цикла очистки Холли выключила духовку и ждала следующего дня, чтобы открыть ее.
Смотрите видео о том, как очистить противень:
@hollyauna#stitch with @sarah..perry remember to be safe and Google how to use your specific oven self clean #lifehacks#cleaningtiktok#kitchenhacks♬ original sound - Holly Auna
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