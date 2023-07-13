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Женщина показала, как можно оживить грязный противень, используя только духовку

Сергей Кущ
13 июля 2023, 08:54 обновлено 13 июля, 08:54
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Она не верила, что это действительно сработает, но была приятно удивлена.
Женщина показала, как можно "оживить" грязный противень, используя только духовку
Женщина показала, как можно "оживить" грязный противень, используя только духовку / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Если вы любите много печь, то, скорее всего, у вас есть грязные противни. Даже если вы застилаете противень пергаментной бумагой или алюминиевой фольгой перед тем, как поставить его в духовку, со временем жир от готовящейся пищи может въесться в противень в виде пригоревших грязных пятен.

К сожалению, лайфхак ниже подойдет не для всех. Поэтому мы ранее мы подробно рассказали, как отмыть жир и нагар в духовке. Мы нашли целых 6 способов, которые вернут духовке и противню прежний вид!

видео дня

В своем видеоролике на TikTok женщина на имя Холли Ауна рассказала, что посмотрела другой ролик на TikTok, где женщина демонстрировала, как можно очистить грязный противень в духовке.

Холли захотела попробовать сделать это сама на своем очень грязном противне. Похоже, она не верила, что это действительно сработает, но была приятно удивлена.

Как отмыть грязный противень
Как отмыть грязный противень / скриншот с видео

Как показала Холли, все, что нужно сделать, - это поставить противень в духовку вверх дном. Затем нужно нажать кнопку "Чистка" на духовке. Холли говорит, что никогда раньше не пользовалась функцией и сначала не была уверена, что она работает.

После окончания цикла очистки Холли выключила духовку и ждала следующего дня, чтобы открыть ее.

Смотрите видео о том, как очистить противень:

@hollyauna#stitch with @sarah..perry remember to be safe and Google how to use your specific oven self clean #lifehacks#cleaningtiktok#kitchenhacks♬ original sound - Holly Auna

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