Она не верила, что это действительно сработает, но была приятно удивлена.

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Женщина показала, как можно "оживить" грязный противень, используя только духовку / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Если вы любите много печь, то, скорее всего, у вас есть грязные противни. Даже если вы застилаете противень пергаментной бумагой или алюминиевой фольгой перед тем, как поставить его в духовку, со временем жир от готовящейся пищи может въесться в противень в виде пригоревших грязных пятен.

К сожалению, лайфхак ниже подойдет не для всех. Поэтому мы ранее мы подробно рассказали, как отмыть жир и нагар в духовке. Мы нашли целых 6 способов, которые вернут духовке и противню прежний вид!

видео дня

В своем видеоролике на TikTok женщина на имя Холли Ауна рассказала, что посмотрела другой ролик на TikTok, где женщина демонстрировала, как можно очистить грязный противень в духовке.

Холли захотела попробовать сделать это сама на своем очень грязном противне. Похоже, она не верила, что это действительно сработает, но была приятно удивлена.

Как отмыть грязный противень / скриншот с видео

Как показала Холли, все, что нужно сделать, - это поставить противень в духовку вверх дном. Затем нужно нажать кнопку "Чистка" на духовке. Холли говорит, что никогда раньше не пользовалась функцией и сначала не была уверена, что она работает.

После окончания цикла очистки Холли выключила духовку и ждала следующего дня, чтобы открыть ее.

Смотрите видео о том, как очистить противень:

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