Удар России из Воронежа и войска в Беларуси: эксперт объяснил, чего опасаться Украине

В 300 км от Харькова базируются подразделения армии России, которые принимают участие в учениях Запад-2021, - эксперт / УНИАН

Наиболее серьезная угроза для Украины со стороны РФ идет не с Беларуси, где сейчас проходят военные учения Запад-2021, а с другого направления. Недалеко от Воронежа, который находится в 300 километрах от Харькова, базируются подразделения российской армии, что создает угрозу для украинского государства. Вызовы из РБ менее вероятны, однако Киев должен пристально следить за ситуацией. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал, что заявления об угрозах из Беларуси преувеличены. Однако уровень угроз для украинского государства по-прежнему остается высоким. Практически в Воронеже, 300 километров от Харькова, базируются российские военные подразделения, которые также принимают участие в учениях. Это направление и является угрозой.

"Тех угроз, которые могут идти из Беларуси, сейчас не очень много, вопреки тому, что много экспертов заявляют, что чуть ли не наступление может быть оттуда. Для нас угрозы остаются неизменными: 20-я и 8-я армии, которые находятся практически в Воронеже - 20-я армия находится там со штабом, это 300 км до Харькова. Там ударная группа войск создана и продолжает создаваться. Это те же армейские объединения, которые участвуют в этих учениях. Угроза – это как раз это направление", - отметил эксперт.Читайте такжеКонтрудар Украины и провокации на Донбассе: ВСУ решительно отреагируют на учения Запад-2021

Кроме того, по его словам, Киеву нужно следить за ситуацией с авиацией и ракетами на военной базе Барановичи в Беларуси. После учений Запад-2021 большинство военной техники, скорее всего, будет выведено, но Украина все равно должна внимательно наблюдать за ситуацией.

"Нужно будет отслеживать, останется ли что-то, выйдет ли все, останется ли ограниченное количество. Пока что можно со сдержанными прогнозами сказать, что если что-то и останется российское, то в небольших объемах. Но вместе с тем, учитывая, что наращивается милитаристская истерия в России, терять бдительность нельзя", - подчеркнул Александр Мусиенко.

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Учения России и Беларуси у границ Украины

Военные учения РФ и Беларуси Запад-2021 стартовали в пятницу, 19 сентября. В маневрах планируется задействовать около 200 тысяч человек личного состава, примерно 80 единиц самолетов и вертолетов, а также 760 единиц боевой техники. Маневры уже называют крупнейшими учениями в Европе за 40 лет. Они будут длиться до 16 сентября.

За два дня до начала учений стало известно, что на аэродром Барановичи в Беларуси, который находится в 430 километрах от Киева, перебросили истребители Су-30СМ. Операция проведена в рамках создания российско-белорусского учебно-боевого центра.

Украина в контексте войны с Россией и сложных политических отношений с Беларусью рассматривает данные учения как потенциальную угрозу государственной безопасности. Киев уже усилил наблюдение за границей с белорусским государством.