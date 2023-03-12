Угроза нападения из Беларуси: генерал ВСУ предупредил о переброске новых сил РФ

Недавно была произведена ротация подразделений РФ в Беларуси, рассказал Сергей Наев.

Сергей Наев оценил угрозу нападения из Беларуси / Коллаж Минобороны Украины, УНИАН

Угроза нападения российских оккупантов с территории Беларуси остается низкой, украинские пограничники и Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию на границе с республикой, сообщил Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Угроза с северного направления – низкая", — сказал Наев в видеообращении, обнародованном пресс-службой Командования ОС ВСУ в воскресенье.

По его данным, недавно была произведена ротация, и часть сил РФ была выведена.

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Наев отметил, что есть информация о том, что на территории Беларуси остались палаточные городки на четырех полигонах для того, чтобы принять дополнительные силы.

При этом, он уточнил, что в данный момент на территории Беларуси действительно находятся российские войска. "Однако украинские пограничники и военнослужащие ВС Украины контролируют ситуацию и следят за перемещением врага", — подытожил он.

Ранее Лукашенко заявил о том, что взрывы с повреждением самолета оккупантов РФ А-50 на аэродроме "Мачулищи" якобы спланировали СБУ и ЦРУ.

Кроме того, Лукашенко опустился до оскорблений Владимира Зеленского, назвав его "гнидой".

Напомним, утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

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