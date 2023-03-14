Угроза заморозки войны и выход ВСУ на границы 1991 года: эксперт назвал сценарий для Украины

Агрессия России может охватить страны Балтии и государства Юго-Восточной Европы в случае, если ее не остановить, считает военный эксперт Андрей Рыженко.

Украина должна выходить на границы 1991 года - эксперт / Коллаж 93-я ОМБр, Минобороны РФ

Западный мир поддерживает планы Украины по восстановлению территориальной целостности и суверенитета государства в границах 1991 года. Для Киева неприемлем сценарий выхода на рубежи 24 февраля 2022 года, поскольку его реализация может привести к заморозке войны и новому нападению агрессора России в будущем. Украинское государство должно использовать свои возможности для достижения полной победы. Об этом заявил бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что выход сил обороны Украины на рубежи 24 февраля станет только временным прекращением боевых действий и приведет лишь к заморозке войны и угрозе повторного нападения России спустя определенное время.

"Это будет сценарий замороженной войны. Россия в таком случае будет требовать снятия санкций, подтянет экономику, настроит каналы поставок товаров двойного назначения путем третьих стран и за определенное время, в среднесрочной перспективе, может снова продолжить войну против Украины", - полагает Рыженко.

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Эксперт акцентировал внимание на том, что передовые мировые государства видят преступления России в Украине и поддерживают Киев. Они понимают, что если Москву не остановить, ее агрессия охватит и другие государства, перед которыми у ЕС и НАТО есть очень весомые обязательства.

"Многие ведущие современные страны, которые являются передовыми экономическими и технологическими государствами, понимают, что творит Россия в Украине и поддерживают нас. Также эти страны осознают, что процессы, которые сейчас происходят в РФ, надо остановить. Иначе российская агрессия может охватить страны Балтии или государства Юго-Восточной Европы. Тогда есть риск возникновения больших проблем, потому что там другие обязательства, требующие серьезного привлечения Североатлантического альянса и Евросоюза", - отметил Рыженко.

Также он добавил, что западный мир поддерживает планы Украины по выходу на границы 1991 года и государство должно использовать свои возможности для достижения полной победы.

"Сейчас Украина имеет возможности восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года. Наша позиция теперь воспринимается на Западе. Хотя, напомню, за сутки после начала полномасштабной войны четко определенной позиции западного мира вообще не было. После Бучи все придерживаются точки зрения, согласно которой Украина должна освободить свои территории и добиться победы в войне с Россией. Успешные контрнаступательные операции ВСУ под Харьковом и Херсоном продемонстрировали, что Украина может это сделать. Цель украинского народа поддерживают страны Большой семерки. Поэтому, нам надо максимально использовать свои возможности", - подчеркнул Андрей Рыженко.

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Контрнаступление ВСУ

Советник главнокомандующего армией Украины Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров ранее рассказал о том, что ВСУ перейдут к контрнаступательной операции после того, как будет получена тяжелая бронетехника от Запада. Кроме того, войскам нужно решить вопросы с поставками боеприпасов и логистикой.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что силы обороны Украины пойдут в контрнаступление уже через 2 месяца. Подоляк также напомнил о потребности украинских войск в вооружениях и боеприпасах.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что ВСУ на Луганщине смогут перейти в контрнаступление уже через 2-3 недели. По мнению чиновника, за этот период времени они смогут собрать нужные для наступления резервы.

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