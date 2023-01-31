Уклонение от мобилизации: юристы рассказали, что грозит "отказникам"

В случае злостного нарушения правил, военкомат может обратиться в полицию с просьбой задержать уклониста.

Юристы рассказали, что светит отказникам / коллаж фото УНИАН и УП

В Украине повестки военнообязанным должны вручаться лично в руки. При этом по закону сотрудники военкоматов задерживать за отказ от вручения повестки права не имеют.

"Могут составить акт об административном правонарушении, за что предусмотрен штраф до 3400 гривен. Но на практике люди говорят, что были случаи задержания полицией, людей отпускали только после того, как они все-таки брали повестки", — рассказал глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислава Кравец.

В то же время в случае злостного нарушения правил, военкомат может обратиться в полицию с просьбой задержать уклониста и доставить принудительно, говорится в материале.

Отмечается, что согласно законодательству уголовная ответственность при этом наступает в двух случаях:

если человек получил повестку с требованием явиться для отправки к месту несения службы (не путать с повестками о прибытии для сверки учётных данных или для медицинского осмотра) и не пришёл по ней (наступает ответственность по статье 336 УК, которая предусматривает лишение свободы на 3-5 лет);

если человек уже получил предупреждение за неявку по повестке (даже самой "лёгкой" - по уточнению учетных данных), потом снова получил повестку, но по ней не явился (он может попасть под статью 337 УК за уклонение от воинского учета).

Наказание за неявку в военкомат

Административная ответственность и штраф наступает в случае, если человек повестку все же взял, но не явился по ней в военкомат.

При этом за отказ от повестки на медкомиссию или неявку в указанные сроки в центр комплектования предусмотрена административная ответственность и штраф.

Неявка в военкомат по повестке предусматривает штраф:

310-810 гривен за первое нарушение;

850-1700 гривен - за повторное;

1700-3400 - за нарушение закона о мобилизации (уклонение);

3400-5100 гривен — за повторное.

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

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Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы – 19 февраля.

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