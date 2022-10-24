Украина ломает вторую армию мира: Зеленский рассказал, как Россия потерпела крах и стала просителем

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия больше не является субъектом международной политики, который сможет что-то диктовать миру.

"Украина ломает так называемую вторую армию мира. И теперь Россия будет только просителем. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выдавить из стран Запада, придумывая разную чушь про Украину, запугивая, обманывая. Никогда больше Россия не будет субъектом и не сможет что-то кому-то диктовать, нет больше у нее потенциала, чтобы диктовать, мир это видит", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский заявил, что весь российский потенциал тратится сейчас на войну против Украины и всего свободного мира.

"Было газовое влияние - нет, было военное влияние - испарилось, был политический вес - теперь изоляция, которая постоянно увеличивается, были идеологические амбиции - теперь только отвращение. И это очень важное изменение конфигурации в нашей части континента. Чем больше Россия своего потенциала потеряет сейчас, тем больше реальной свободы получат все народы и рядом с Россией, и в ее пределах. Украина - в первую очередь", - отметил президент.

Война в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о разговоре со своим израильским коллегой Яиром Лапидом.

В ходе диалога стороны обсудили просьбу Украины к Израилю предоставить системы и технологии ПВО и ПРО для противодействия иранским беспилотникам, которые использует Россия с целью ударов по украинским городам.

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