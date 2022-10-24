"Запасы сокращаются": Зеленский рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине

Зеленский / Офис президента, УНИАН

С 24 февраля Россия выпустила по Украине более 4 тысяч ракет. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ракетные запасы РФ значительно сокращаются.

"За восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила почти 4 500 ракет против нас. И запас ракет у них сокращается. Вот почему Россия пошла искать ракеты по всему миру для продолжения террора. Нашла в Иране", - отметил Зеленский в ходе саммита демократии Haaretz.

Отметим, накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что количество ракет в России упало до критического уровня – 30%. Именно поэтому, Россия начала применять в войне против Украины иранские дроны-камикадзе.

ПВО для Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о разговоре со своим израильским коллегой Яиром Лапидом.

В ходе диалога стороны обсудили просьбу Украины к Израилю предоставить системы и технологии ПВО и ПРО для противодействия иранским беспилотникам, которые использует Россия с целью ударов по украинским городам.

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