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Украина не будет в безопасности, пока Крым в руках России - генерал Бен Ходжес

30 января 2023, 11:44
По мнению генерала Бена Ходжеса, деоккупация Крыма невозможна без уничтожения Керченского моста и изоляции полуострова от материковой части РФ.
Ходжес, Крым
Украина не будет в безопасности, пока Крым в руках России - генерал Бен Ходжес / коллаж фото УНИАН

Битва за аннексированный полуостров Крым станет ключевой в украино-российской войне. Об этом заявил бывший командующий войск США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью порталу Insider.

"Определяющей площадкой в этой войне является Крым. Правительство Украины понимает, что не может согласиться с сохранением Россией контроля над Крымом. Украина не будет в безопасности и не сможет отстроить свою экономику, пока Россия сохраняет Крым", – заявил генерал.

По мнению Ходжеса, Украина на протяжении следующих нескольких месяцев будет создавать условия для окончательного освобождения Крыма. И отметил − для освобождения полуострова ВСУ нуждаются в высокоточном оружии, в частности оружия типа ATACMS.

"Передача вооружения, способного лишить Россию любого укрытия после ее ракетных и воздушных ударов, позволит Украине сделать Крым непригодным для россиян", – считает генерал.

Также, по мнению Ходжеса, для освобождения Крыма необходимо будет уничтожить Керченский мост и изолировать полуостров от материковой части РФ.

Возвращение Крыма в состав Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее прогнозировал широкомасштабное наступление ВСУ уже в марте. Украина будет освобождать свои территории от Крыма до Донбасса.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что Украина сможет вернуть Крым на базе двух сценариев. Первый предполагает отстранение директора РФ Путина от власти и вывод российских оккупантов с территории полуострова. Второй – возвращение Крыма путем проведения военной операции силами обороны Украины.

Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес полагает, что Украина может освободить Крым до конца лета. Однако реализация такого сценария возможна в том случае, если Запад предоставит Киеву необходимые вооружения и дальнобойные ракеты.

Другие новости:

Бен Ходжес новости Украины деоккупация Крыма война России и Украины
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