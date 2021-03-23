Украина превратилась в сателлита США: эксперт объяснил, чем это грозит

Украина продолжает деградировать как государство, а могла бы конкурировать с Россией за первое-второе место в Восточной Европе.
Украина превратилась в сателлита Соединенных Штатов Америки и проводника американских интересов в Черноморском регионе и Восточной Европе. Данная ситуация очень опасна для Украины.
Такое мнение озвучил Главреду директор информационно-политического центра Перспектива Павел Рудяков и добавил, что на самом деле Украина могла бы конкурировать с Россией за первое-второе место в Восточной Европе.
"У нас нет собственной внешней политики, которая бы основывалась на национальных интересах. Не так давно на ежегодной встрече дипломатов Зеленский подчеркивал, что она должна быть экономически обоснованной и приносить экономическую выгоду. А буквально через месяц мы ссоримся с Китаем и записываем себе минус 3,6 миллиардов долларов, а с судебными издержками – все 4,5 млрд", - сказал эксперт.
По словам Рудякова, преимущество Украины лишь в том, что серьезные страны и международные организации имеют относительно нашей страны долгосрочную стратегию, и наша функция по сдерживанию России играет нам на пользу.
"Ради этого сдерживания нас и используют, не позволяя нам пасть, и не отдают нас на растерзание русским, полякам, словакам или венграм. А теперь к этому списку добавятся еще и проблемы с Германией", - отметил он.
Директор информационно-политического центра Перспектива добавил, что "наши внешние контакты на самом высоком уровне сведены к минимуму. А сейчас вся внешняя политика сведена к ожиданию "звонка от бога", то есть от Байдена".
"Мы продолжаем деградировать как государство, негативные тенденции во всех сферах: экономической, социальной, эпидемиологической, в сфере развития демократии. Украина – не бедная страна, богата природными ресурсами, однако если так продлится еще пару лет, мы окажемся в крайне сложной ситуации", - считает Рудяков.
По его словам, объективно уровень Украины гораздо выше сегодняшнего.
"При правильной политике мы могли бы конкурировать с Россией за первое-второе место в регионе бывшего СССР, Причерноморья и Восточной Европы. Но сейчас всё это звучит утопично. Наш уровень сегодня – это Молдова и Литва", - резюмировал эксперт.
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Напомним:
- 17 марта Посол Украины в Германии Андрей Мельник написал колонку для Berliner Zeitung, в которой утверждал, что Германия должна сыграть ключевую роль в прекращении оккупации Крыма Российской Федерацией, поскольку несет историческую ответственность перед Украиной за нацистскую тиранию, в результате которой погибли более 8 млн наших военных.
- Посол отметил, что на протяжении двадцатого столетия Германия два раза оккупировала полуостров – в 1918 и в 1941 году. Дипломат добавил, что во времена оккупации проведена беспощадная кампания истребления населения – убиты сотни тысяч мирных жителей.
- Эксперт Юрий Романенко – руководитель политических программ Украинского института будущего, считает, что после нового громкого заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника отношения нашей страны с ФРГ никак не изменятся.
- Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев считает, что если Украина будет разрушать отношения с теми странами, в сотрудничестве с которыми она должна быть экономически заинтересована, то стране грозит незавидная участь.