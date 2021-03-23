Украина превратилась в сателлита США: эксперт объяснил, чем это грозит

Вся внешняя политика Украины сведена к ожиданию звонка от Байдена, отметил Рудяков / УНИАН

Украина превратилась в сателлита Соединенных Штатов Америки и проводника американских интересов в Черноморском регионе и Восточной Европе. Данная ситуация очень опасна для Украины.

Такое мнение озвучил Главреду директор информационно-политического центра Перспектива Павел Рудяков и добавил, что на самом деле Украина могла бы конкурировать с Россией за первое-второе место в Восточной Европе.

"У нас нет собственной внешней политики, которая бы основывалась на национальных интересах. Не так давно на ежегодной встрече дипломатов Зеленский подчеркивал, что она должна быть экономически обоснованной и приносить экономическую выгоду. А буквально через месяц мы ссоримся с Китаем и записываем себе минус 3,6 миллиардов долларов, а с судебными издержками – все 4,5 млрд", - сказал эксперт.

По словам Рудякова, преимущество Украины лишь в том, что серьезные страны и международные организации имеют относительно нашей страны долгосрочную стратегию, и наша функция по сдерживанию России играет нам на пользу.

"Ради этого сдерживания нас и используют, не позволяя нам пасть, и не отдают нас на растерзание русским, полякам, словакам или венграм. А теперь к этому списку добавятся еще и проблемы с Германией", - отметил он.

Директор информационно-политического центра Перспектива добавил, что "наши внешние контакты на самом высоком уровне сведены к минимуму. А сейчас вся внешняя политика сведена к ожиданию "звонка от бога", то есть от Байдена".

"Мы продолжаем деградировать как государство, негативные тенденции во всех сферах: экономической, социальной, эпидемиологической, в сфере развития демократии. Украина – не бедная страна, богата природными ресурсами, однако если так продлится еще пару лет, мы окажемся в крайне сложной ситуации", - считает Рудяков.

По его словам, объективно уровень Украины гораздо выше сегодняшнего.

"При правильной политике мы могли бы конкурировать с Россией за первое-второе место в регионе бывшего СССР, Причерноморья и Восточной Европы. Но сейчас всё это звучит утопично. Наш уровень сегодня – это Молдова и Литва", - резюмировал эксперт.

Читайте такжеЭксперт объяснил, чем грозит Киеву выпад посла Украины в адрес Германии

Напомним: