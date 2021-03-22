Украине грозит участь геополитического лузера – эксперт

Андрей Золотарев / УНИАН

Если Украина будет разрушать отношения с теми странами, в сотрудничестве с которыми она должна быть экономически заинтересована, то стране грозит незавидная участь.

Такое мнение озвучил Главреду политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев и привел в качестве примера ситуацию, которая сложилась вокруг Мотор Сичи.

По его словам, решение в отношении китайских инвесторов не было самостоятельным решением Киева – оно принималось под внешним давлением.

"На Мотор Сич пришли охотники за технологиями в лице китайцев. В мире всего девять стран, владеющих технологиями производства самолетов и авиадвигателей, и Украина благодаря своему "колониальному прошлому" оказалась в числе этих стран. А у Китая ресурсы авиадвигателей оставляют желать лучшего, у них проблемы с авиамоторостроением. Потому, естественно, Пекин ищет возможности компенсировать эту проблему и, очевидно, рассчитывал на технологии, которые он мог бы получить на Мотор Сич", - пояснил Золотраев.

При этом США не нужны конкуренты, тем более, в лице страны, с которой Штаты могут столкнуться и которую Вашингтон считает геополитическим противником.

"Поэтому Украине в очередной раз дали по рукам и сказали: "Не сметь!". Такого рода ситуации у нас уже были, в частности, с "Турбоатомом", которому пришлось расторгнуть контракт, который хотел заключить Иран по Бушерской АЭС. Тогда нам тоже не позволили заключить контракт, и это ничем не компенсировалось", - отметил он.

Эксперт добавил, что Украине никто не компенсирует издержки из-за разорванного сотрудничества с Китаем. При этом в арбитраже Китай вполне может выиграть, в результате Украина понесет убытки в размере нескольких миллиардов долларов.

Золотарев добавил, что после потери российского рынка отношения с Китаем очень важны для Украины.

"Разрушение этих отношений отразится на объеме ВВП, доходах украинского бюджета и на жизни украинцев. Так что такая политика сродни "выстрелу в ногу", - считает он.

"Если Украина продолжит действовать так же по отношению к своим партнерам, то она останется ни с чем, а точнее – только с кредитами МВФ и долгами. Она станет выполнять роль шила в руках США, которым Вашингтон будет время от времени покалывать Россию, дразня ее. Однако это – участь геополитического лузера, и она незавидна", - резюмировал эксперт.

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