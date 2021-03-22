УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украине грозит участь геополитического лузера – эксперт

22 марта 2021, 05:27
Прослушать новость
Остановить

Украина рискует выполнять роль шила в руках США, которым Вашингтон будет время от времени покалывать Россию, дразня ее.

Андрей Золотарев
Андрей Золотарев / УНИАН

Если Украина будет разрушать отношения с теми странами, в сотрудничестве с которыми она должна быть экономически заинтересована, то стране грозит незавидная участь.

Такое мнение озвучил Главреду политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев и привел в качестве примера ситуацию, которая сложилась вокруг Мотор Сичи.

По его словам, решение в отношении китайских инвесторов не было самостоятельным решением Киева – оно принималось под внешним давлением.

"На Мотор Сич пришли охотники за технологиями в лице китайцев. В мире всего девять стран, владеющих технологиями производства самолетов и авиадвигателей, и Украина благодаря своему "колониальному прошлому" оказалась в числе этих стран. А у Китая ресурсы авиадвигателей оставляют желать лучшего, у них проблемы с авиамоторостроением. Потому, естественно, Пекин ищет возможности компенсировать эту проблему и, очевидно, рассчитывал на технологии, которые он мог бы получить на Мотор Сич", - пояснил Золотраев.

При этом США не нужны конкуренты, тем более, в лице страны, с которой Штаты могут столкнуться и которую Вашингтон считает геополитическим противником.

"Поэтому Украине в очередной раз дали по рукам и сказали: "Не сметь!". Такого рода ситуации у нас уже были, в частности, с "Турбоатомом", которому пришлось расторгнуть контракт, который хотел заключить Иран по Бушерской АЭС. Тогда нам тоже не позволили заключить контракт, и это ничем не компенсировалось", - отметил он.

Эксперт добавил, что Украине никто не компенсирует издержки из-за разорванного сотрудничества с Китаем. При этом в арбитраже Китай вполне может выиграть, в результате Украина понесет убытки в размере нескольких миллиардов долларов.

Золотарев добавил, что после потери российского рынка отношения с Китаем очень важны для Украины.

"Разрушение этих отношений отразится на объеме ВВП, доходах украинского бюджета и на жизни украинцев. Так что такая политика сродни "выстрелу в ногу", - считает он.

"Если Украина продолжит действовать так же по отношению к своим партнерам, то она останется ни с чем, а точнее – только с кредитами МВФ и долгами. Она станет выполнять роль шила в руках США, которым Вашингтон будет время от времени покалывать Россию, дразня ее. Однако это – участь геополитического лузера, и она незавидна", - резюмировал эксперт.

Читайте такжеЭксперт объяснил, кто "нашептал" Киеву решение национализировать Мотор Сич

Санкции против инвесторов Мотор Сичи и национализация предприятия - о чем ранее писал Главред:

Мотор-Сич Андрей Золотарев новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Украине грозит участь геополитического лузера – эксперт». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
У Зеленского рассказали, кто стоит за протестами в поддержку СтерненкоУ Зеленского рассказали, кто стоит за протестами в поддержку Стерненко Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее времяПеревод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время "Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО"Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО Опубликована новая запись из кабинета Порошенко на БанковойОпубликована новая запись из кабинета Порошенко на Банковой Мама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсменуМама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсмену

Последние новости

05:27
Украине грозит участь геополитического лузера – эксперт
05:05
Журналистка объяснила реакцию в США на слова Путина в адрес Байдена Видео
04:22
Эксперт назвал мишени удара публикацией пленок Медведчука-Суркова Видео
03:50
Какие брови сейчас в моде и как их сделать Видео
03:09
День таксиста – прикольные открытки и пожелания водителю такси Фото
Реклама
02:41
Можно ли похудеть во время Великого поста – ответ диетолога Видео
01:36
Гороскоп для всех на 22 марта: подвохи врагов и резкое "похудение" кошелька Видео
00:55
Эксперт сказал, ударит ли громкое заявление посла по отношениям Киева и Берлина
00:19
Поздравления с праздником Сорок святых: картинки и своими словами
21 марта, воскресенье
23:57
В РФ подсчитали, во сколько Путину обошелся "пикник" с Шойгу в тайге Видео
23:49
У Зеленского сделали заявление о вакцинации CoviShield в Украине Видео
23:24
В Харькове рассказали о коллапсе в больницах с местами для COVID-пациентов Видео
23:04
В ЕС назвали условие предоставления бедным странам вакцины от COVID-19 Видео
22:30
Украинские звезды рассказали о своих смешных промахах на шоу Где логика Видео
22:21
У Зеленского оценили обострение на Донбассе и шансы на сохранение перемирия Видео
22:20
Голос країни 11 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 21-03-2020: вокальные бои Видео
22:00
У Трампа раскрыли планы о появлении новой соцсети
21:57
Стало известно, в чем обвиняют задержанного после погрома у ОП Видео
21:45
Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов Видео
21:30
Где логика 2021 - самые яркие фото и моменты 3 выпуска Видео
Реклама
21:15
В Николаеве рассказали о катастрофе из-за переполненных COVID-больниц Видео
20:58
Первое крупное дополнение для Assassin's Creed Valhalla уже на подходе Видео
20:54
В Казани на представлении в цирке подрались слоны Видео
20:27
У Кравчука обвинили РФ в наглой провокации на переговорах по Донбассу Видео
20:00
Создатели Dragon Age 4 показали новый кадр – фанаты уже строят теории Видео
19:51
"Это не фантастика": назван предварительный срок запуска метро на Троещину Видео
19:45
Мы влюбляемся в спортивные костюмы опять: модные варианты на весну Фото Видео
19:31
После достройки СП-2 над Украиной нависнет огромная опасность – эксперт Видео
19:29
ЕС пытались обмануть с вакцинами от коронавируса на миллиарды евро Видео
19:23
Китайский медиагигант Tencent запатентовал "ПК-консоль" Фото
19:21
"Каждый сможет рисовать на граните": "слуга народа" странно оценил погром ОП Видео
19:11
Незаконно удерживали и пытали людей: под Киевом разоблачили псевдоцентр реабилитации
18:41
Генерал предупредил, каким объектам в Украине грозит атака России
18:40
Жириновский предложил "долбануть" по Украине "без объявления войны" Видео
18:36
Названы ТОП-5 продуктов, которые улучшают работу мозга
18:31
Великий пост 2021: меню и рецепты на вторую неделю Видео
18:00
Украинцы стали соразработчиками одной из самых ярких игр от Microsoft Видео
17:59
Организатор акции у Офиса Зеленского пригрозил новым "гневом народа" Видео
17:53
В Кабмине объявили о планах по помощи ФОПам при локдауне в Украине Видео
17:42
Вылилось полтора литра крови: врач назвал новое осложнение после лечения COVID-19
Реклама
17:09
В Николаеве вводят локдаун из-за коллапса с заболеваемостью COVID-19
16:45
Capcom поделилась подробностями грядущей демоверсии Resident Evil 8 Видео
16:38
Журналисты показали, что происходит у разгромленного радикалами здания ОП Видео
16:37
В Слуге народа призвали разобраться с беспорядками у Офиса Зеленского Видео
15:57
В Украине взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего Видео
15:50
В свежем трейлере Final Fantasy VII Remake показаны улучшения для PS5 Видео
15:45
В Госдуме РФ увидели признаки ухода Байдена с поста президента США Видео
15:40
В УГО объяснили, почему не помешали радикалам громить Офис президента Видео
15:25
Ермак ответил на новую инициативу Козака по Донбассу Видео
15:12
Сетевой режим Watch Dogs: Legion наконец стал доступен на ПК Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять