Эксперт сказал, ударит ли громкое заявление посла по отношениям Киева и Берлина

Заявление Андрея Мельника насчет Германии – буря в стакане воды, сказал эксперт / Радио Свобода

Эксперт Юрий Романенко – руководитель политических программ Украинского института будущего, считает, что после нового громкого заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника отношения нашей страны с ФРГ никак не изменятся.

Заявление дипломата даже не оставит неприятный осадок, поскольку немцы основательно изучили украинскую сторону, и для Берлина Киев во внешней политике является пустым местом, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, для Германии Украина является пустым местом, которое иногда "что-то пищит", просит о помощи и поставляет живую силу, мозги и материальные ресурсы.

"…Посол Германии – очень неглупый человек, но, поскольку у нашей страны больше ничего нет, кроме исторических нарративов, которые давно никого ни в чем не убеждают, ему остается лишь выглядеть клоуном, который к месту и не к месту несет какую-то ахинею", – утверждает собеседник.

Эксперт назвал новое заявление Мельника очередной бурей в стакане воды.

Напомним, в марте Андрей Мельник написал колонку для Berliner Zeitung, в которой утверждал, что Германия должна сыграть ключевую роль в прекращении оккупации Крыма Российской Федерацией, поскольку несет историческую ответственность перед Украиной за нацистскую тиранию, в результате которой погибли более 8 млн наших военных.

Посол отметил, что за последнее столетие Германия два раза оккупировала полуостров – в 1918 и в 1941 году. Дипломат добавил, что во времена оккупации проведена беспощадная кампания истребления населения – убиты сотни тысяч мирных жителей.