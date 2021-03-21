Почему немцы не обидятся на слова украинского посла

Скандальная претензия посла Украины в Германии – очередная буря в стакане воды / посольство Украины в Германии

У Украины нет никаких аргументов, кроме как просто сотрясать воздух в диалоге с партнерами. Посол Германии – очень неглупый человек, но, поскольку у нашей страны больше ничего нет, кроме исторических нарративов, которые давно никого ни в чем не убеждают, ему остается лишь выглядеть клоуном, который к месту и не к месту несет какую-то ахинею.

Товарооборот с Германией из-за подобных заявлений точно не уменьшится. Немцы – не дураки и продолжат нам втюхивать свою продукцию, используя разнообразные экспортно-кредитные инструменты. Ничего не изменится.

Даже неприятного осадка это заявление не оставит. Ведь все прекрасно понимают, чем собой представляет Украина, и что она может. Немцы изучили нас вдоль и поперек.

Читайте такжеУкраину ждет перспектива двух "в": выезжаем и вымираемУкраина во внешней политике Германии – это пустое место, которое периодически что-то пищит, просит о какой-то помощи и является донором, с точки зрения возможности выкачивания отсюда материальных ресурсов, мозгов и живой силы. Зачем им реагировать на пустое место? Ведь никакой угрозы для немцев эти заявления не несут. Это – очередная буря в стакане воды.

Точно так же из-за истории с "Мотор Сичью" не упадет общий товарооборот с Китаем. И хотя для китайцев украинский рынок – это маленькая величина, свои десять миллиардов они "стричь" будут.

Все "стригут" лохов. А то, что лох является лохом, это его проблемы.

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Так что не стоит переживать, что, проводя такую политику, Украина останется ни с чем. Мы уже давно "ни с чем".

Если немцам будет нужно удерживать необходимый для них режим торговых преференций через зону свободной торговли с ЕС, они будут кидать нам 600 млн евро помощи в год, а мы в обмен будем вывозить наш лес и все остальное сырье в Европу. Они будут перерабатывать у себя это сырье и втюхивать нам обратно с тройной маржей.

В общем, немцы не напрягаются, для них эта претензия украинского посла ни о чем.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, специально для Главреда