"Украина развернется на Восток": в МИД ответили на скандальное заявление Арестовича

В МИД оценили заявление Алексея Арестовича / УНИАН

Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор, заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, комментируя высказывания советника главы Офиса президента, спикера украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича о том, что Украина якобы может изменить внешнеполитическое направление и развернуться на Восток, если западные страны "захотят подружиться с Россией ценой сдачи Украины".

"Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это членство в ЕС и НАТО. Вопрос о том, Запад или Восток в парадигме украинской внешней политики не стоит", - написал он в Facebook.

Он добавил, что Украина высоко ценит поддержку западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и в вопросе деоккупации Крыма и Донбасса.

"Параллельно Украина делает немало работы, чтобы стать современным европейским демократическим государством. И этот путь неизбежен", - отметил Николенко.

В то же время, как подчеркнул пресс-секретарь, "это не означает, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами".

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По его словам, для Украины всегда приоритет номер один - национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен.

Николенко отметил, что именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский поставил задание министру иностранных дел Дмитрию Кулебе в дополнение к системной работе МИД на достижение членства Украины в ЕС и НАТО развивать отношения со странами других регионов мира, в частности Азии, Африки, Латинской Америки.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о разногласиях Киева и Берлина по ряду вопросов. Политик считает, что судьба стратегически опасного для украинского государства газопровода Северный поток-2 будет решаться на переговорах Байдена и Меркель в Берлине.

По его словам, Киев устроит вариант, при котором Украине в обмен на запуск СП-2 будет гарантировано газоснабжение на 10-15 лет.