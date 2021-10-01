Украина с 1 октября перешла на е-больничные: кому разрешают оформлять документ по старинке

Всего есть 4 исключения / 062.com

C 1 октября больничные листы (они же документы о временной нетрудоспособности) в Украине оформляются исключительно онлайн, но есть исключения.

Бумажные листы нетрудоспособности в отдельных случаях будут выдавать еще до 1 февраля 2022 года, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, больничные листы старого формата можно получить в 4 случаях:

лист нетрудоспособности, выданный в бумажной форме до 1 октября 2021, нужно продолжить или закрыть;

прошло время (семь дней), в течение которого врач может внести изменения в медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

В таком случае решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия учреждения здравоохранения, а при их отсутствии - главный врач учреждения;

в связи с усыновлением ребенка в течение двух месяцев с даты рождения, указанного в свидетельстве о рождении.

Листок нетрудоспособности выдается на основании решения суда об усыновлении и этого свидетельства о рождении;

возникнут технические проблемы при передаче данных между ЕРЛН и ЕСОЗ, приводящих к невозможности формирования электронного листа нетрудоспособности более чем в течение семи дней с даты создания МВТН - до устранения таких проблем (ошибок).



Читайте такжеВ Кабмине хотят иначе платить больничные украинцам: что изменитсяТакже в Минздраве предоставили алгоритм действий для получения е-больничного.

Обратиться для медицинского осмотра к врачу. Врач устанавливает факт временной нетрудоспособности и формирует электронный медицинское заключение в Реестре медицинских заключений. МВТН с момента наложения на него КЭП врача автоматически передается с электронного здравоохранения в Электронного реестра листов нетрудоспособности. На основании МВТН формируется листок нетрудоспособности. Электронный листок нетрудоспособности имеет уникальный регистрационный номер и поступит работодателю пациента в его кабинет страхователя и самому пациенту в его личный кабинет на вебпортал Пенсионного фонда. Данные электронного листа нетрудоспособности поступают в Реестр застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины в закрытом виде и сразу отображается в Электронном кабинете страхователя (работодателя) в соответствующем статусе. Через 7 дней после закрытия электронный переходит в статус "Готов к уплате". На основании сложившейся заявления-расчета по данным Реестра страхователь может производить выплату.

Напомним, оформления всех больничных в Украине будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения уже с 1 октября. Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, внедрение электронной больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией.