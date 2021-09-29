Украина полностью перейдет на электронные больничные с 1 октября: как это будет работать

Больничные листы теперь будут в электронном виде / УНИАН

Оформления всех больничных в Украине будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения уже с 1 октября.

Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, внедрение электронной больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией.

Читайте такжеРада вернула выплаты по больничным за временную нетрудоспособностьПо его словам, электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выписал больничных листов, поскольку каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника.

"Система электронной больничных заработала с июня. Предварительно уже с 1 сентября все медицинские учреждения должны перейти на оформление е больничных. Но к началу осени из 3 тысяч заведений в электронной системе смогли работать только 2,2 тысячи. Не всем нравилась эта идея, и понятно, почему", - отметил Радуцкий.

E-больничные в Украине: как это работает

Для того, чтобы врач мог выписать заключение о нетрудоспособности, работник должен прийти на осмотр к врачу. Врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и заверяет его квалифицированной электронной подписью. О таких действиях врача пациент получит соответствующее сообщение от E-health.

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Оттуда через несколько секунд выписанное врачом заключение попадает в Реестр Пенсионного фонда. Именно здесь и формируется электронный листок нетрудоспособности, то есть тот документ, который служит для начисления социальных выплат. Вы получите соответствующее сообщение на телефон.

Сформированный больничный в день создания (открытия) становится доступным для просмотра в кабинете страхователя и застрахованного лица на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Работодатели смогут ознакомиться с электронным листом нетрудоспособности в личном кабинете на портале пенсионного фонда и получить всю информацию для проведения необходимых выплат.