Украина способна поставить РФ на колени военным путем - политолог

Украина способна поставить РФ на колени военным путем / Фото УНИАН

Украина способна поставить Россию на колени военным путем. Это доказывает контрнаступление ВСУ на Харьковщине и Херсонщине. Об этом заявил политолог Николай Давидюк, сообщает 24 канал.

Он заявил, что украинским сценарием является не "сохранение лица Путина", а освобождение территорий.

"И по моему мнению, если мы посмотрим на вчерашние успехи – Змеиный, несколько освобожденных сел на Херсонщине и Харьковщине, то это нам указывает на то, что Украина способна военным путем поставить на колени Россию", – сказал Николай Давидюк.

Политолог считает, что аппетиты россиян будут расти после каждой демонстрации слабости.

"Если уж даже безоружная Финляндия пошла в НАТО, то Япония и Китай уж точно смотрят на Россию, как на потенциальную жертву, которую они будут разрывать", – добавил политолог.

Давидюк отмечает, в этой войне не следует вестись на предложения союзников врага.

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Войска России под ударом ВСУ вышли с острова Змеиный

В Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

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