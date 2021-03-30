Украина вслед за ЕС обрушилась на Россию с санкциями

Причиной новых антироссийских санкций стало тюремное заключение оппозиционера Алексея Навального.
Украина и еще шесть стран упорядочили свою национальную политику в соответствии с санкционной политикой Евросоюза: они присоединились к санкциям Евросоюза, что были введены за тюремное заключение оппозиционера Алексея Навального.
Помимо Украины к санкциям присоединились такие государства, как Исландия, Республика Северная Македония, Черногория и Лихтенштейн, Албания и Норвегия, говорится в декларации высокого представителя ЕС Жозепа Борреля. Об этом сообщает Европейская правда.
Напомним, что санкции вступили в силу 2 марта – после того, как соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен Евросоюзом в письменной форме.
Санкции против России из-за Навального
- 2 марта ЕС обрушил на Россию новые санкции: под удар попали главные по наказаниям. Причиной послужило преследование российского оппозиционера Алексея Навального.
- В санкционный список ЕС по делу Навального попали: генпрокурор Игорь Краснов; начальник Росгвардии Виктор Золотов; глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин; глава Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников.
- Также 2 марта США ударили санкциями по России и озвучили новые угрозы. Новые американские санкции из-за Навального предполагают экспортные и визовые ограничения.
- Россия накинулась на США из-за новых санкций. В МИД РФ резко отреагировали на санкции, которые ввели США из-за оппозиционера Алексея Навального.
- 17 марта США ударили по России новыми санкциями из-за отравления Навального. Новые торговые санкции США против России коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. По авиации и космосу до 1 сентября будет действовать ряд исключений.
- 24 марта Канада наказала санкциями чиновников России. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ограничительные меры согласуются с санкциями, которые ранее приняли Евросоюз, Британия и США.
Автор: Диана Беловодская