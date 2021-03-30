Украина вслед за ЕС обрушилась на Россию с санкциями

Санкции против России из-за Навального ввела и Украина / gettyimages

Украина и еще шесть стран упорядочили свою национальную политику в соответствии с санкционной политикой Евросоюза: они присоединились к санкциям Евросоюза, что были введены за тюремное заключение оппозиционера Алексея Навального.

Помимо Украины к санкциям присоединились такие государства, как Исландия, Республика Северная Македония, Черногория и Лихтенштейн, Албания и Норвегия, говорится в декларации высокого представителя ЕС Жозепа Борреля. Об этом сообщает Европейская правда.

Напомним, что санкции вступили в силу 2 марта – после того, как соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен Евросоюзом в письменной форме.

Санкции против России из-за Навального