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Украинский партизан подорвал себя вместе с оккупантами в Токмаке, крикнув "Слава Украине!"

3 сентября 2022, 13:23

Максим Махринов делал все, чтобы помочь освободить город от оккупантов.

партизан подорвал себя вместе с оккупантами
В Токмаке партизан подорвал себя вместе с оккупантами / коллаж фото Радио Свобода, скриншот

В Токмаке Запорожской области украинец Максим Махринов не дал оккупантам взять себя в плен. Он героически взорвал себя вместе с двумя российскими военными. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Максим был партизаном и старался делать все, что позволило бы освободить город от оккупантов. Когда враг об этом узнал, то российские военные пришли к Макринова и попытались обвинить его в корректировке огня ВСУ по российским базам в городе.

Когда российские военные выводили нашего партизана из подъезда, мужчина героически достал гранату и подорвал себя, ликвидировав и двух вражеских солдат.

Свидетели говорят, что последними словами героя были "Слава Украине!".

партизан подорвал себя вместе с оккупантами
В Токмаке партизан подорвал себя вместе с оккупантами / скриншот

Следует отметить, что это произошло 2 сентября, а накануне Максим ликвидировал двух оккупантов.

Как сообщал Главред, по данным СМИ, во временно оккупированном Мелитополе прогремели два мощных взрыва в одной из гостиниц - украинские партизаны взорвали очередное место обитания ФСБшников.

На данный момент количество убитых или раненных оккупантов неизвестно. В то же время движение сопротивления заверяет, что не даст покоя российским оккупантам на украинской земле.

Напомним также, что 29 августа российские пропагандисты подтвердили смерть нардепа-изменника Алексея Ковалева и его девушки, которая была его гражданской супругой. Его тело обнаружили дома в Голой Пристани. Рядом лежало ружье, зарегистрированное на самого Ковалева. Кто стрелял – пока неизвестно.

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