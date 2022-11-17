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Украину 17 ноября из-за резкого похолодания ждут плановые и аварийные отключения света

17 ноября 2022, 09:46

Ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить инфраструктуру и вернуть свет в дома украинцев, сказали в пресс-службе Укрэнерго.

свет, экономия электроэнергии
В Украине продолжаются отключения света из-за российской военной агрессии / Коллаж УНИАН, Википедия

По всей территории Украины в четверг, 17 ноября, будут плановые и аварийные отключения света. Такие меры вводятся из-за резкого похолодания и на фоне повреждений энергетической инфраструктуры в результате ракетных ударов со стороны страны-агрессора России.

Как сообщили в Укрэнерго, из-за того, что в стране резкое похолодание, выросло потребление электричества в регионах, где уже возобновили электроснабжение после массированных ракетных ударов РФ 15 ноября.

Атаки государства-оккупанта усложнили непростую ситуацию в энергетической системе. Поэтому применяются аварийные и плановые отключения света.

Ремонтные бригады круглосуточно трудятся над тем, чтобы вернуть украинцам свет.

"Энергетики вынуждены применить больший объем ограничений. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", - подчеркнули в Укрэнерго.

Отключения света в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что 15 ноября Россия нанесла ракетные удары по 15 энергетическим объектам в разных регионах Украины.

Российские удары на тот момент оставили без света 7 миллионов абонентов в 18 регионах страны, включая Киев, Киевскую, Харьковскую, Донецкую, Львовскую и Днепропетровскую области.

Председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в Украине еще долго будут продолжаться отключения света. Ситуация усложняется, поэтому на стабилизацию энергетической системы могут уйти не недели, а даже месяцы.

Руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба сказал, что ситуация с электроснабжением в регионе остается сложной. Применяются экстренные аварийные отключения света.

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Укрэнерго война России и Украины отключения света
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