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Украину "сдают": в США объяснили, почему Байден пошел на попятную после встречи с Меркель

18 июля 2021, 00:19
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Джо Байден согласился с тем, что Украина не будет иметь ПДЧ, говорит Борис Пинкус.

Байден, Меркель
Встреча Ангелы Меркель и Джо Байдена / Фото Reuters

После встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент США Джо Байден согласился с тем, что Украине не следует предоставлять План действий по членству в НАТО, заявил глава окружного отделения Республиканской партии в Нью-Йорке Борис Пинкус.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, американцы, которые кровно заинтересованы в безопасности и процветании Украины, обеспокоены прежде всего тем, что, Европа сдает Украину.

Представитель Республиканской партии уточнил, что особенно это было ясно после встречи президента Владимира Зеленского с уходящей с политической арены Меркель.

"Байден, представляющий Демократическую партию, к сожалению, идет на попятную. Встретившись с Меркель, он почти согласился с тем, что Украина не будет иметь ПДЧ", - заявил он.

По словам Пинкуса, членов Республиканской партии "это страшно беспокоит".

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"Поэтому мы будем сейчас нажимать на все педали, прежде всего на представителей наших округов в Конгрессе и Сенате, чтобы они выполнили свои обещания дать возможность Украине не только получить сполна 155 млн долларов, предназначенных для обеспечения безопасности, но и принятие Украиной статуса ПДЧ. Это наша главная цель", - добавил американский политик.

Напомним, президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о разногласиях Киева и Берлина по ряду вопросов. Политик считает, что судьба стратегически опасного для украинского государства газопровода Северный поток-2 будет решаться на переговорах Байдена и Меркель в Берлине.

По его словам, Киев устроит вариант, при котором Украине в обмен на запуск СП-2 будет гарантировано газоснабжение на 10-15 лет.

Конфликтолог-международник Григорий Перепелица считает, что Запад принял решение договариваться с Россией в ущерб своим ценностям и интересам Украины. По его мнению, Германия фактически поддерживает Северный поток-2 и легализацию "ЛДНР" в политико-правовом поле Украины путем имплементации "формулы Штайнмайера".

НАТО новости США новости Украины
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