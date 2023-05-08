Украину ждет новый выходной в мае: Зеленский обратился к украинцам

9 мая Зеленский своим указом назначил Днем Европы, который ранее отмечался в третью субботу мая.

https://glavred.info/ukraine/ukrainu-zhdet-novyy-vyhodnoy-v-mae-zelenskiy-obratilsya-k-ukraincam-10468732.html Ссылка скопирована

Зеленский / Коллаж Главред, фото pixabay, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает установить 8 мая выходным днем. Об этом говорится в сравнительной таблице к опубликованному проекту закона, который президент Зеленский внес в Верховную Раду.

Законопроект предполагает, что 8 мая станет Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. В обнародованном утром обращении Зеленский сказал, что именно 8 мая о величии победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира.

"Именно 8 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни были забраны той войной. Это чистая история, без идеологических примесей", – отметил он.

видео дня

9 мая Зеленский своим указом назначил Днем Европы, который ранее отмечался в третью субботу мая. В сравнительной таблице день 9 мая не указан в числе официальных праздников и выходным не будет.

Выходной 8 мая / скриншот

Заместитель главы парламента Александра Корниенко в эфире национального телемарафона, заявил, что законопроект Зеленого парламент может принять уже в мае.

"До конца мая Верховная Рада, я надеюсь, примет за основу и в целом без особых обсуждений и поправок эту инициативу президента. И мы законодательно закрепим эту новую модель: 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая – День Европы",– сказал он.

Смотрите видео обращение Владимира Зеленского 8 мая.

Как ранее сообщали, 8 и 9 мая почитают 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе.

С целью обеспечения "достойного чествования памяти погибших воинов тогдашней советской армии" вокруг трех мемориалов запрещено выполнение маршей и военных песен, а также использование флагов Украины и России.

Кроме того, под запретом "произносить лозунги, которые в связи со сложившейся ситуацией могут быть восприняты за одобрение, прославление или героизацию войны в Украине". Об этом полиция Берлина сообщила Berliner Morgenpost.

Читайте также: