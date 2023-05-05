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Берлин опасается флагов Украины и России: 8 и 9 мая продлится запрет

Юлия Куришко
5 мая 2023, 16:29 обновлено 5 мая, 16:46
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Полиция запретила демонстрировать российские и украинские флаги у советских мемориалов в Германии.
Берлин опасается флагов Украины и России: 8 и 9 мая продлится запрет
В Берлине запретили российские и украинские флаги / коллаж Главред: фото forbes.ua

8 и 9 мая почитают 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. С целью обеспечения "достойного чествования памяти погибших воинов тогдашней советской армии" вокруг трех мемориалов запрещено выполнение маршей и военных песен, а также использование флагов Украины и России.

Кроме того, под запретом "произносить лозунги, которые в связи со сложившейся ситуацией могут быть восприняты за одобрение, прославление или героизацию войны в Украине". Об этом полиция Берлина сообщила Berliner Morgenpost.

Согласно собственному заявлению Сената, он хотел обеспечить, чтобы почтение памяти жертв Второй мировой войны не было омрачено возможными конфликтами в связи с нынешней войной в Украине.

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"Акт памяти и уважения к этим памятникам и мемориалам должен быть сохранен и на фоне продолжающейся российско-украинской войны. Эта война не должна выходить за рамки демократического дискурса в Берлине, особенно учитывая символическую дату", – говорится в заявлении полиции.

Запреты не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.

Военная помощь Германии

Напомним, что Германия официально подтвердила передачу Украине второго зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Всего Берлин обещает передать четыре таких системы ПВО.

Германия также передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему. Этот комплекс позволит отгонять как можно дальше российскую авиацию от границ Украины. Patriot также может сбивать баллистические цели.

Стоит отметить, что Шольц запретил Украине бить немецким оружием по территории России. Свое опасение объяснил тем, что необходимо сделать все для того, чтобы предотвратить войну между РФ и НАТО.

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