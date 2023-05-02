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Угроза войны РФ с НАТО: Шольц запретил Украине бить немецким оружием по территории России

Алексей Тесля
2 мая 2023, 10:47 обновлено 2 мая, 11:05
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Необходимо сделать все для того, чтобы предотвратить войну между РФ и НАТО, уверен канцлер ФРГ.
Шольц, танк Леопард
Олаф Шольц сделал заявление насчет использования ВСУ немецкой техники / Коллаж УНИАН, Bundeswehr

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Вооруженные силы Украины не должны обстреливать российскую территорию оружием, которое Германия передала Украине.

Такое заявление канцлер Германии Олаф Шольц сделал во время выступления в рамках диалога с общественностью в Бендорфе, сообщает Немецкая волна.

"Украина не должна применять поставленное ФРГ оружие для обстрела российской территории", — сказал он.

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При этом немецкий канцлер напомнил о том, что подобные предостережения также раньше звучали со стороны других западных стран, помогающих Украине.

Свое опасение он объяснил тем, что необходимо сделать все для того, чтобы предотвратить войну между РФ и НАТО.

На получение боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard, которые Германия поставила ВСУ, Украина может рассчитывать с августа, а сейчас идет процесс их производства, добавил Шольц.

Ранее правительство Германии официально подтвердило передачу Украине второго зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Всего Берлин обещал передать четыре таких системы ПВО.

Кроме установки ПВО Германия передала Украине еще восемь грузовиков Zetros. Всего украинские военные получили уже 84 единицы таких транспортных средств.

Напомним, Германия сообщила, что передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему. Об этом говорится на сайте Федерального правительства Германии.

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПРО Patriot. Он поблагодарил Германию, США и Нидерланды за предоставленную помощь.

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