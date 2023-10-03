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Украинская разведка оценила "ноу-хау" оккупантов на аэродроме Ту-95 в Энгельсе

Яна Ставская
3 октября 2023, 22:25 обновлено 3 октября, 22:33
Российские оккупанты надеялись обмануть украинскую разведку и "рисовали" Ту-95 на взлетных полосах своего аэродрома.
Ту-95
РФ пытается защитить Ту-95 от ударов Украины / Коллаж Главред, фото: Википедия

В ГУР высмеяли подход российских военных, которые после того, как обкладывали бомбардировщики Ту-95 шинами на аэродроме в Энгельсе, перешли к "рисованию" самолетов на взлетной полосе.

В эфире телемарафона спикер ГУР Андрей Юсов сказал, что ему "и смешно, и грустно комментировать", назвав "ноу-хау" россиян "допотопным креативом".

"Аналоговнет выходит на новый уровень, и вместе с покрышками, которые должны останавливать "бавовну", уничтожение тех же самолетов и стратегической авиации, появляются теперь нарисованные самолеты", - цитирует Юсова "Ліга.net".

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Юсов предположил, что таким образом россияне хотят списать украденные средства.

"Но если серьезно, то это и смешно, и грустно комментировать. Страна, которая недавно позиционировала себя лидером на рынке вооружений, Второй армией в мире, сегодня пытается абсолютно допотопным креативом, который ни на что не влияет, имитировать, что они усиливают защиту каких-то своих объектов", - ответил представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что защитить свои самолеты россияне могут только одним способом - покинув территорию Украины.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов-украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Россия "защищает" Ту-95

Россия неоднократно привлекала свои стратегические бомбардировщики Ту-95 к ударам по материковой Украине. Из-за чего Ту-95 стали "жирной целью" для украинских атак в глубине России.

Только в конце августа ГУР силами диверсантов ударами БПЛА обезвредила 5 самолетов на аэродромах в РФ.

Наконец Россия начала "защищать" бомбардировщики с помощью шин, что высмеяли эксперты. А накануне издание The WarZone опубликовало интересные спутниковые снимки, на которых оккупанты рисуют Ту-95 на взлетных полосах аэродрома в Энгельсе. Кроме того, россияне разместили возле Ту-95 шины (которые якобы "защищают" от налетов дронов), чтобы придать большего реализма приманкам.

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