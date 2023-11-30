Умерла на руках у мамы: в Сумской области Россия убила 7-летнюю Богдану

Во вторник, 28 ноября, российские оккупанты из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру города Середина-Буда Сумской области. В результате атаки были разрушены по меньшей мере пять частных домов. Из-под завалов извлекли тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин.
Кроме того, в автомобиле ранения получили мужчина и его семилетняя падчерица. Вражеский снаряд "прилетел" позади авто, где сидел ребенок.
Как сообщают местные СМИ, погибшую девочку звали Богдана Косаченко. В момент атаки врага мать девочки была в магазине.
Девочка и ее отчим получили тяжелые ранения. От полученных травм ребенок умер на руках у матери еще до приезда скорой.
"Отчим был впереди. Они оба получили тяжелые ранения. Галина и другие находившиеся в магазине люди выбежали. Занесли раненых внутрь. Дана умерла на руках у матери. Помощь девочке оказывали работники магазина. Отчим Даны попал в реанимацию в Шостке", – рассказала родственница девочки Татьяна.
Богдана Косаченко родилась 4 сентября 2016 года в городе Середина-Буда. Училась во втором классе местной школы. Девочка была единственным ребенком в семье, хорошо училась, увлекалась рисованием и любила животных.
Учительница погибшей девочки Ольга Маркова рассказала, что Богдана была старательной, активной и непоседливой ученицей.
До того как случилась трагедия, семья Богданы как раз планировала покинуть город. Однако выехать они не успели. 28 ноября 2023 около 12:30 девочка погибла от вражеского обстрела. У семилетней Богданы Косаченко остались мама, отчим, тетя и ее муж.
По факту обстрела города российскими оккупантами правоохранители проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Как сообщал Главред, в ночь на 30 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар шестью ракетами С-300 по Покровскому району Донецкой области. Под обстрелы попали Покровск, Новоградовка и Мирноград. В результате пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пять человек ищут под завалами.
Поврежден многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.
В ВСУ рассказали о ночной атаке дронов на Хмельнитчине. Игнат заявил, что силы противовоздушной обороны Украины во время вражеской атаки 29 ноября сбили все беспилотники. Большинство дронов было направлено на Хмельнитчину.
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