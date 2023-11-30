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Умерла на руках у мамы: в Сумской области Россия убила 7-летнюю Богдану

Анна Ярославская
30 ноября 2023, 11:53
До того как случилась трагедия, семья Богданы как раз планировала покинуть город Середина-Буда. Однако выехать они не успели.
Богдана Косаченко
Богдана Косаченко погибла 28 ноября в результате российского обстрела / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Во вторник, 28 ноября, российские оккупанты из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру города Середина-Буда Сумской области. В результате атаки были разрушены по меньшей мере пять частных домов. Из-под завалов извлекли тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин.

Кроме того, в автомобиле ранения получили мужчина и его семилетняя падчерица. Вражеский снаряд "прилетел" позади авто, где сидел ребенок.

РФ обстреляла города на Сумщине
РФ обстреляла город Середина-Буда на Сумщине / Фото: t.me/prokuraturasumy

Как сообщают местные СМИ, погибшую девочку звали Богдана Косаченко. В момент атаки врага мать девочки была в магазине.

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Девочка и ее отчим получили тяжелые ранения. От полученных травм ребенок умер на руках у матери еще до приезда скорой.

Богдане Косаченко было 7 лет
Богдане Косаченко было 7 лет / Фото: соцсети

"Отчим был впереди. Они оба получили тяжелые ранения. Галина и другие находившиеся в магазине люди выбежали. Занесли раненых внутрь. Дана умерла на руках у матери. Помощь девочке оказывали работники магазина. Отчим Даны попал в реанимацию в Шостке", – рассказала родственница девочки Татьяна.

Богдана умерла на руках у матери
Богдана умерла на руках у матери / Фото: соцсети

Богдана Косаченко родилась 4 сентября 2016 года в городе Середина-Буда. Училась во втором классе местной школы. Девочка была единственным ребенком в семье, хорошо училась, увлекалась рисованием и любила животных.

Учительница погибшей девочки Ольга Маркова рассказала, что Богдана была старательной, активной и непоседливой ученицей.

До того как случилась трагедия, семья Богданы как раз планировала покинуть город. Однако выехать они не успели. 28 ноября 2023 около 12:30 девочка погибла от вражеского обстрела. У семилетней Богданы Косаченко остались мама, отчим, тетя и ее муж.

По факту обстрела города российскими оккупантами правоохранители проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал Главред, в ночь на 30 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар шестью ракетами С-300 по Покровскому району Донецкой области. Под обстрелы попали Покровск, Новоградовка и Мирноград. В результате пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пять человек ищут под завалами.

Поврежден многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.

В ВСУ рассказали о ночной атаке дронов на Хмельнитчине. Игнат заявил, что силы противовоздушной обороны Украины во время вражеской атаки 29 ноября сбили все беспилотники. Большинство дронов было направлено на Хмельнитчину.

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