УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Уничтожение Крымского моста: Вятрович назвал условие

9 мая 2022, 00:48

Очень легко говорить о войне, когда она происходит не на твоей территории, говорит Владимир Вятрович.

Крымский мост
Крымский мост / Фото twitter.com/Krymsky_bridge

Крымский мост может быть уничтожен, заявил народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны Владимир Вятрович.

"Действительно уже достаточно устал и мог бы отдохнуть на морском дне. Могу только выражать свое пожелание, чтобы это произошло", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

"Очень легко говорить о войне, когда она происходит не на твоей территории, и от нее страдают только солдаты, более или менее готовые к этому. Но когда эта война вторгается в твой дом и затрагивает объекты на территории начавшей войну страны, восприятие гражданами войны начинает меняться. Таким образом, ура-милитаристские настроения россиян с момента, когда начало прилетать на российскую территорию из Украины, когда начали раздаваться "хлопки"-аплодисменты, постепенно стали меняться", - добавил Вятрович.

Читайте такжеКрымский мост обречен: в МВД назвали условие уничтожения "детища Путина"

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

Читайте также:

viber
Владимир Вятрович Крымский мост
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 5 мая 2022: Ракам – прибыль, Львам – судьбоносная встреча, Стрельцам – вещие сныГороскоп на сегодня, 5 мая 2022: Ракам – прибыль, Львам – судьбоносная встреча, Стрельцам – вещие сны Приметы на 6 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 6 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду "Представьте, сколько Алла сделала для России": Пресняков заступился за затравленную Пугачеву"Представьте, сколько Алла сделала для России": Пресняков заступился за затравленную Пугачеву Ехали убивать детей – умерли сами: на Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофейЕхали убивать детей – умерли сами: на Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофей ВСУ подбили Нептуном российский корабль "Адмирал Макаров" – нардепВСУ подбили Нептуном российский корабль "Адмирал Макаров" – нардеп
Поддержите Главред

Последние новости

00:48

Уничтожение Крымского моста: Вятрович назвал условие

00:26

"Больше ничего нет": Зеленский назвал единственный результат переговоров с Россией

08 мая, воскресенье
23:58

ВСУ отошли от Попасной, где два месяца велись тяжелые боиВидео

23:53

Наплевал на оккупацию: в Херсоне уличный музыкант поразил исполнением гимна УкраиныВидео

23:25

"Победобесие" в Мариуполе: оккупанты перенесли парад

Реклама
23:17

"Большой позор": полиция Берлина отобрала у активистов флаг Украины – в МИД жестко отреагировалиВидео

22:58

Ситуация ухудшается: Грозев раскрыл страшный диагноз Путина

22:38

Отбить захваченное РФ: Джонсон предложил вооружить Украину наступательной техникойВидео

22:37

Войска России обстреляли "дорогу жизни": эвакуация из Луганской области сорванаВидео

22:22

Мощный ракетный удар по Одещине: глава ОВА поведал о последствияхВидео

21:59

Зеленский назвал единственный путь разблокирования МариуполяВидео

21:31

Шольц о победе Украины: свобода победит, как и во времена Второй мировойВидео

21:31

РФ готовится открыть новый фронт: военный эксперт назвал опасное направлениеВидео

21:07

"Подмочили" Путину 9 мая: ВСУ ликвидировали старшего офицера армии РФ под ХарьковомВидео

21:04

"Нет тормозов": Подоляк озвучил планы рашистов на АзовсталиВидео

20:59

В Черном море ВСУ потопили "парадный катер Путина" - источникВидео

20:30

Деоккупация и стратегия защиты: Зеленский назвал цель Украины в войне с РФВидео

20:25

"Зашли в дом пообедать, и ударил снаряд": оккупанты обстреляли Харьковщину, 5 человек погиблиВидео

20:24

Самые опасные дни мая 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду

20:21

G7 анонсировала поэтапный запрет на импорт нефти из РоссииВидео

Реклама
19:59

Новые санкции: США ударили по пропагандистам и банкам РФВидео

19:55

В СНБО пояснили, зачем Путин постоянно угрожает ядерным оружиемВидео

19:42

Актриса Женского Квартала беременна: "В моем сердце сейчас царит любовь и грусть"

19:31

Россияне сожгли из "Солнцепека" свои же позиции на Запорожском направлении – бойцы ВСУ поблагодарилиВидео

19:26

Террор РФ в Украине: оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Сумской областиВидео

19:12

Лунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прически

19:06

Аркадий Бабченко. Путин объявит войну 9 мая?Видеоблоги

19:05

Нино Катамадзе осудила власти Грузии за отношение к войне в Украине: "Не хочу тратить время на них"Видео

18:58

РФ перебрасывает резервы и готовит штурм: в Генштабе назвали опасное направлениеВидео

18:51

"Оккупанты были в шоке": воины на Азовстали устроили "сюрприз" россиянам, рискуя жизньюВидео

18:36

Крымский мост обречен: в МВД назвали условие уничтожения "детища Путина"Видео

18:33

Россия готовится к новой волне вторжения в Украинумнение

17:58

"Отец русского нацизма": у Зеленского жестко ответили Путину на поздравление с 9 маяВидео

17:58

"Ему снится мирное небо": украинцев умилил пес-сапер Патрон, который заснул на брифинге – фото

17:56

Венгрия блокирует эмбарго ЕС на нефть из России и отключение Сбербанка от SWIFT – BloombergВидео

17:51

Андрей Макаревич рассказал, почему президент-артист лучше президента-кгбшника - вещий анекдот

17:25

"Слава России": в Днепре школьницы-"ватницы" поплатились за наглый хайпВидео

17:17

Ретроградный Меркурий 10 мая – 3 июня: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

17:10

РФ стягивает тяжелую технику на север оккупированного Крыма – СМИВидео

16:32

Кораблю РФ "прошили" борт: в Крыму засекли БДК ЧФ с признаками поврежденияВидео

Реклама
16:25

Катя Осадчая с беременным животиком поздравила женщин с Днем матери: "Ваш фронт - это ваши дети"

16:20

Путин не объявит мобилизацию в РФ: Кремль поражения не признает, а более 80% воевать не хотят – МВДВидео

16:18

Секретный визит: первая леди США посетила Ужгород и встретилась с Еленой ЗеленскойВидео

16:16

Защита Мариуполя: в разведке Азова назвали 4 варианта действийВидео

16:14

Путин все еще не хочет признаться себе в том, что облажалсямнение

16:11

Гороскоп Таро на неделю 9-15 мая: Львам – успех, Козерогам – испытания судьбы, Рыбам – счастливая встреча

15:25

Уничтожили 2500 оккупантов, еще 5000 ранили: защитники Мариуполя подсчитали потери россиян в городеВидео

15:02

Армия Украины разбивает войска РФ в Запорожской области: враг несет потери – ОВАВидео

14:32

В России пригрозили миру ядерной войной, но сразу "дали заднюю"Видео

14:14

"Документы и кот - все что осталось": рашисты уничтожили дом известной украинской ведущейВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять