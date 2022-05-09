Уничтожение Крымского моста: Вятрович назвал условие

Крымский мост / Фото twitter.com/Krymsky_bridge

Крымский мост может быть уничтожен, заявил народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны Владимир Вятрович.

"Действительно уже достаточно устал и мог бы отдохнуть на морском дне. Могу только выражать свое пожелание, чтобы это произошло", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

"Очень легко говорить о войне, когда она происходит не на твоей территории, и от нее страдают только солдаты, более или менее готовые к этому. Но когда эта война вторгается в твой дом и затрагивает объекты на территории начавшей войну страны, восприятие гражданами войны начинает меняться. Таким образом, ура-милитаристские настроения россиян с момента, когда начало прилетать на российскую территорию из Украины, когда начали раздаваться "хлопки"-аплодисменты, постепенно стали меняться", - добавил Вятрович.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

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